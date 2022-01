Augusta, al via l’iter per partecipare alla “Festa della musica”

Anche quest’anno il Comune aderisce alla “Festa europea della musica” in programma il 21 giugno in tutta Italia così come prevede il circuito nazionale gestito dall’ Aipfm, l’associazione italiana per la promozione della festa della musica con il ministero dei Beni culturali.

Si tratta di una festa che di solito si svolge all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere, dal solista alla band, dalla scuola di musica al corpo bandistico, dalle formazioni che si occupano di folklore alle diverse istituzioni musicali. Possono iscriversi pertanto, oltre ai singoli artisti, anche proloco, enti, associazioni, scuole, negozi di musica e di strumenti musicali, alberghi e formazioni bandistiche.

Ad Augusta la pianificazione della 28° edizione sarà curata dall’assessorato alla Cultura, tradizioni e promozione del territorio in relazione alle adesioni pervenute solo ed esclusivamente attraverso il portale dedicato, relativamente ai luoghi che ospiteranno la manifestazione dovrebbero essere diversi o non destinati normalmente alla musica e rispetto alle attuali limitazioni saranno successivamente valutate tutte le possibili opzioni.

“Tutti coloro che intendono partecipare a questa grande kermesse musicale – dichiara l’assessore Giuseppe Carrabino – potranno accedere al portale e compilare il form relativo in ogni sua parte, descrivendo, in forma essenziale, il progetto nelle voce “Progetto” e ne verificherà l’arrivo, per email, della conferma. La “Festa della musica” è soprattutto un invito alla partecipazione spontanea e all’espressione gratuita di tutti i musicisti, professionisti e amatori, solisti e di gruppo, e di tutte le istituzioni musicali. Siamo fiduciosi che anche quest’anno l’evento potrà essere l’occasione per esaltare l’importanza e il valore della musica”.