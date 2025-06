Augusta, al via le regate veliche della “Xifonio cup” e “Marisicilia cup”

Al via oggi la 17esima edizione della “Xifonio cup” e la nona edizione della “Marisicilia cup”, organizzate dal comando marittimo di Sicilia in collaborazione con l’ associazione Icob, la Marina militare la Capitaneria di porto, il Comune, il Club nautico, la Federazione italiana vela, la Lega navale italiana e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. La manifestazione, presentata nei giorni scorsi al Comune, vedrà imbarcazioni sfidarsi nel golfo Xifonio e rappresenterà un’occasione per gli appassionati di vela e non, con momenti di competizione, socialità e valorizzazione del territorio. Si inizia questa mattina, intorno alle 11 con partenza da piazza delle Grazie per la “Xifonio cup” e si prosegue domani, stessa ora e luogo, con la “Marisicilia cup”.

L’unione fra sport, solidarietà, prevenzione ed inclusione si realizzerà all’interno del Comando marittimo Sicilia che ospiterà per tutta la giornata di oggi e domani un village di stand istituzionali, espositivi, di promozione e di artigianato. Sarà un momento per la promozione dello sport nelle varie discipline, anche quest’anno sarà presente il “villagio sanitario”, uno spazio dedicato alla salute e alla prevenzione e ancora i raduni dell’Automoto club del Minotauro, Gear club e Vespaclub di Augusta. Non mancheranno le esercitazioni con gli elicotteri di Maristaeli e della Guardia Costiera, i Palombari, le unità cinofile e altri reparti speciali.

Tra le novità di quest’anno si potranno ammirare, nella palestra del comprensorio militare, le costruzioni del mondo dei mattoncini Lego di Antonino Ziino Colanino e visitare la sala storica della Marina Militare dove è custodita una collezione di reperti e memoriali. Saranno, inoltre, presenti la Crystal boat , una barca completamente trasparente in policarbonato su cui sarà possibile fare un giro nei pressi di Torre Avalos, le cui prenotazioni sono già sold out dopo pochi giorni; “Un sasso ad Augusta”, il gruppo Fb di Carmen Bonfiglio che inviterà gli ospiti del village a decorare e personalizzare sassi dalle forme più curiose e, infine, la confraternita dei pescatori Sant’ Andrea Apostolo Augusta, che propone su prenotazione due laboratori aperti a tutti riguardanti la “legatura dell’amo da pesca “e “la salatura dell’acciuga”.

Si completa con due spettacoli serali di intrattenimento e divertimento: sabato sera si esibirà sul palco l’ orchestra “Papaveri e papere”, domenica sera sarà ospite “Peppe Castiglia”.