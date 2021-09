Augusta, al via le lezioni al secondo istituto superiore Ruiz, tra accoglienza e norme anticovid

Primo giorno di scuola ieri per gli studenti delle dieci prime classi dell’istituto “Gaetano Arangio Ruiz”. Suddivisi in tre turni, gli alunni delle tre prime dell’istituto tecnico settore Economico, tre del settore Tecnologico, tre del liceo scientifico delle Scienze applicate e una del liceo delle Scienze applicate Quadriennale, sono stati accolti in aula magna, nel pieno rispetto delle norme anticovid, da Rosanna Bellistri, referente del progetto “Accoglienza“ e hanno assistito alla visione di un video di presentazione della scuola e ascoltato i discorsi di benvenuto dei rappresentanti di istituto, Andrea Cianchino, Martina Tringale e Vanessa Ranno .

E poi una gradita sorpresa, la band “South side of Sicily” tutta per gli studenti: i rapper Alessia Aprile, in arte Riccia, Michele Accardo, alias Anger, e Antonino Tringali, il loro beatmaker. Augustani tutte e tre, Michele ed Alessia hanno partecipato al Premio Mia Martini con discreto successo, Alessia è attualmente impegnata nel festival Sanremo rock, mentre Antonio sta perfezionando i suoi studi nel mondo dei producer. Riccia ed Anger hanno eseguito due canzoni, “Maschere” ed un inedito “Metto il cuore”, testi belli ed impegnati con messaggi profondi, lottare per restare se stessi e per raggiungere i propri sogni.

“Si prospetta dinnanzi a noi un periodo di ripresa, ed è proprio da qui che bisogna ripartire, con entusiasmo e fiducia nel futuro. – ha detto la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ai nuovi studenti – Abbiamo già avviato a luglio e ad agosto dei progetti Pon di alternanza scuola lavoro e di inclusione a Matera, Favignana e nelle Isole Eolie grazie al piano estate e a breve inizieremo altri percorsi. Stiamo ritornando gradualmente alla normalità, ma non dobbiamo abbassare la guardia e dimenticare le norme di sicurezza anticovid”.

Anche quest’anno, il progetto Accoglienza, solitamente rivolto solo alle classi prime, è stato esteso a tutti gli studenti dalla prima all’ultima classe, che entreranno a scuola scaglionati e per classi parallele per avere un momento di aggregazione controllata e sicura in aula magna: oggi sarà la volta delle seconde, domani delle terze e così via. Il 22 settembre tutte le classi entreranno in aula, dove svolgeranno delle attività svolte di Educazione civica alla presenza degli insegnanti curriculari volte sempre a favorire l’apprendimento delle nuove regole previste dal norme anticovid 19 e dal regolamento d’istituto.

Per la riapertura della scuola, infatti, green pass a parte, sono già state predisposte tutte le misure di prevenzione e contenimento per garantire la continuità didattica in presenza e per offrire a tutti gli studenti le opportunità sociali ed educative necessarie. Dal distanziamento individuale di un metro ai banchi singoli, dalle entrate ed uscite differenziate ai sanificatori, dai diversi spazi a disposizione per la socializzazione al ritorno degli studenti nei laboratori.

Ieri è stato il primo giorno di scuola anche per la prima del settore tecnologico indirizzo Elettrotecnico della sezione staccata di Priolo, dove nei locali in via Orazio Di Mauro 2 ad accogliere gli alunni erano presenti i docenti Elina Scionti, Antonio Margagliotti e Angelo Santacroce.