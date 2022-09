Augusta, al via le iscrizioni per i corsi serali al Ruiz

Al via le iscrizioni all’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz per Percorsi di secondo livello (corsi serali) del settore tecnologico, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, per il conseguimento del diploma di Elettrotecnica e Automazione. Vi si possono iscrivere gli adulti, anche stranieri, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e quanti hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, terminato il primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.

Il corso si articola in un primo periodo (che unisce il 1° e 2° anno della scuola superiore), in un secondo periodo (3° e 4° anno della scuola superiore) e da un periodo finale (5° anno della scuola superiore), che termina con l’esame di stato.

Inoltre è previsto, previa certificazione, il riconoscimento di crediti formativi con la possibilità di accedere ad un piano di studi personalizzato, che prevede la frequenza solamente delle materie di indirizzo. Infatti la parola-chiave dei nuovi corsi serali è soprattutto la personalizzazione. Ad ogni iscritto viene richiesto una sorta di “bilancio delle competenze” acquisite durante la propria esperienza scolastica e/o professionale, in modo da potergli accreditare alcuni “saperi”. La durata del corso non è dunque uguale per tutti gli studenti e dipende dalle competenze maturate in passato.

“Avere una scuola superiore con un corso serale è una conquista sociale importante per una città come Augusta – commenta la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – perché contiene il fenomeno della dispersione scolastica, favorisce l’istruzione di chi è ormai fuori dai circuiti formativi tradizionali e offre l’opportunità di accrescere le proprie competenze per chi è già nel mondo del lavoro”.

L’iscrizione va formalizzata alla segreteria didattica del Ruiz, ma il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.2superioreaugusta.edu.it , può anche essere inviato on line alla mail sris009004@istruzione.it . I termini della domanda di iscrizione scadranno il 31 ottobre 2022.

Per informazioni sui corsi rivolgersi alla segreteria della scuola telefonicamente al numero 0931991894, o in presenza tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30. Inoltre Giuseppe Agnello, docente responsabile dei corsi serali, sarà disponibile a partire dal 19 settembre dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 per ulteriori chiarimenti.