Augusta, al via le domande per il trasporto scolastico degli studenti fuori Comune

Con l’inizio del nuovo anno scolastico si riapre anche la partita dei servizi collegati alla scuola. Tra questi, uno dei più attesi dalle famiglie augustane è senza dubbio il trasporto scolastico per gli studenti che frequentano gli istituti superiori fuori dal territorio comunale.

Dal 10 settembre gli uffici dell’VIII Settore “Servizi per il Welfare e la Coesione Sociale”, in via Eroi di Malta, hanno iniziato a distribuire i moduli di richiesta. Una prassi ormai consolidata, ma sempre molto partecipata, visto che decine di famiglie ogni anno fanno affidamento su questo supporto per permettere ai propri figli di spostarsi quotidianamente verso le scuole di Siracusa, Lentini o altri centri vicini.

C’è però una scadenza precisa da rispettare: il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 19 settembre. Dopo quella data non sarà più possibile accedere alle corse di andata e ritorno garantite dal servizio.

La procedura richiede alcuni documenti: la copia della carta d’identità, l’attestazione ISEE aggiornata, il bollettino di pagamento relativo al mese di ottobre (quando dovuto in base alla fascia di reddito) e, naturalmente, il modello della domanda.

Il Comune invita i cittadini interessati a non aspettare l’ultimo momento. Il trasporto scolastico fuori sede resta infatti un servizio essenziale per tante famiglie che, senza questo sostegno, avrebbero difficoltà a garantire la frequenza scolastica dei propri figli. Un aiuto concreto, insomma, che accompagna l’inizio di un anno scolastico appena partito e già carico di impegni e novità.