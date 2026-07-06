Augusta, al via le domande per il rimborso della mensa scolastica dell’infanzia

Sono aperti i termini per richiedere il rimborso delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica dagli alunni delle scuole dell’infanzia statali nell’anno scolastico 2025/2026.
Le famiglie interessate potranno presentare la domanda dal 1° al 31 luglio 2026. Le istanze dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Augusta, presso il Palazzo di Città, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ente, indicando obbligatoriamente nell’oggetto la dicitura “RIMBORSO MENSA 2025/2026”, pena l’esclusione dalla procedura.
L’amministrazione comunale ricorda che potranno accedere al beneficio esclusivamente i richiedenti in regola con il pagamento del servizio di refezione. Eventuali posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di rimborso.
L’avviso è rivolto ai genitori degli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia statale nel corso dell’anno scolastico 2025/2026.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni