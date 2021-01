Augusta, al via le celebrazione religiose di San Sebastiano. Annullati i festeggiamenti esterni

Sarà celebrata con un programma essenzialmente religioso la festa di san Sebastiano compatrono della città e protettore dei Vigili urbani che ha preso il via ieri. A causa della pandemia, infatti, non ci saranno festeggiamenti esterni per il culto del santo, che risale al 1414 con il miracoloso ritrovamento del simulacro oggi venerato a Melilli e le celebrazioni si svolgeranno nella chiesa di Sant’ Andrea, che ospita da decenni la parrocchia di San Sebastiano, ancora oggi chiusa ai fedeli.

“San Sebastiano, invocato dalla chiesa come “depulsor pestis” (colui che allontana la peste), oggi più che mai è nostro intercessore per allontanare un virus che ha sconvolto le nostre abitudini”– ha affermato il parroco don Paolo Pandolfo che insieme al sindaco Giuseppe Di Mare, all’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Carrabino e al comandante dei Vigli urbani Angelo Carpanzano annuncia il calendario promosso dalla parrocchia di San Sebastiano, dal Comune e dalla Polizia municipale.

Il triduo è iniziato ieri alle 17, 45 con la recita del rosario, la coroncina e la messa e il tema dell’omelia quest’anno sarà “incentrato sull’enciclica “Fratelli tutti” del Santo Padre Francesco, sulla fraternità e sull’amicizia sociale” – prosegue il parroco che domani, lunedì 18 celebrerà la liturgia nel trentaquattresimo anniversario della consacrazione della chiesa di Sant’ Andrea apostolo.

Martedì 19, vigilia della festa, il sindaco alla presenza della autorità civili e militari procederà alla tradizionale apertura della cappella di San Sebastiano, seguirà l’esposizione del simulacro e la celebrazione della solenne liturgia eucaristica. Al termine avrà luogo l’esposizione del Santissimo sacramento e la benedizione eucaristica ai fedeli e alla città.

La festa liturgica del 20 gennaio sarà annunciata dal suono festoso delle campane. Nel pomeriggio sarà celebrata la messa solenne con l’intervento delle autorità e del corpo dei Vigili urbani. L’animazione liturgica sarà curata dall’associazione Hyblea Music. Giovedì 21 è prevista una celebrazione in suffragio dei parroci, che nel tempo hanno guidato la comunità, alle celebrazioni del 22 e del 23 interverranno rispettivamente i volontari della Misericordia e della Croce rossa italiana.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 24 con la messa vespertina e la chiusura della cappella che custodisce il simulacro. In osservanza delle norme anticovid emanante dal Governo, dalla Conferenza episcopale italiana e dalle autorità locali, si invitano i fedeli ad osservare le disposizioni per l’accesso in chiesa e la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche.