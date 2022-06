Augusta, al via la “Ztl” a Brucoli ma solo nel fine settimana e nei festivi

E’ scattata ieri la “Ztl”, la regolamentazione temporanea della circolazione nella frazione marinara di Brucoli che rimane in vigore solo il fine settimana, dal venerdì alla domenica e festivi e fino al 4 settembre. Lo prevede la nuova ordinanza di polizia municipale firmata dal comandante dei vigili urbani Salvatore Daidone, il divieto di sosta e transito è in vigore dalle 18,30 a mezzanotte in via Libertà, nel tratto compreso tra Campolato basso e via Castello, tra la seconda traversa lato ovest e quella che conduce a Campolato basso, escluso i veicoli diretti a Campolato, in via Augusta, tra via Nuova e via Libertà e da via Canale a via Libertà dalle 19, 30 alle 24. Nello stesso orario è vietato transitare con i mezzi anche in via Nuova eccetto per i residenti.

In deroga a queste disposizioni è consentito il transito ai veicoli dei corpi di polizia, dei mezzi di soccorso e al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che espongono sul parabrezza relativo contrassegno.

Per quest’estate probabilmente non si arriverà ad istituire la Ztl permanente a cui l’amministrazione sta pensando, come ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare durante la sua ultima diretta social: “Abbiamo comprato i varchi, il meccanismo per la Ztl sarà unico e per sempre aspettiamo l’autorizzazione del ministero che abbiamo chiesto a marzo di quest’anno per attivare la Ztl in modo fisso e permanente dal primo giugno di ogni anno fino al 30 settembre. Abbiamo previsto l’assunzione di ausiliari del traffico che saranno dedicati a Brucoli ed Agnone” – ha detto. I 4 rilevatori automatici di infrazione al Codice della strada (varchi Ztl) sono stati acquistati da una ditta di Firenze per un importo complessivo di 68.866 euro compreso Iva.