Augusta, al via la vaccinazione anticovid per i sanitari dell’ospedale Muscatello

Sono iniziate ieri anche all’ospedale Muscatello le prime vaccinazioni contro il Sars Cov2 con le dosi assegnate ad Augusta che sono arrivate dal Centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa con la scorta dalla Polizia. A vaccinarsi per primo è stato il personale sanitario in servizio al nosocomio cittadino ma è prevista la programmazione anche per il personale sanitario dei Distretti e per gli operatori e gli ospiti delle strutture sanitarie residenziali.

L’Asp di Siracusa fa sapere che le sedute vaccinali proseguiranno senza sosta anche oggi e nei giorni a seguire secondo la tempistica di consegna delle dosi programmata dall’assessorato regionale della Salute per il territorio siracusano, con l’obiettivo di offrire nel più breve tempo possibile la vaccinazione a tutto il personale e proseguire con le altre categorie come da programmazione nazionale e regionale.

Sono state predisposte dalla direzione strategica aziendale postazioni fisse in tutti gli ospedali della provincia “con un impegno organizzativo che sta trovando pieno riscontro nella adesione sempre più numerosa del personale e dalla prossima settimana sarà disponibile anche una autoemoteca per garantire una completa copertura territoriale”.