Augusta, al via la stagione balneare tra i “soliti” 20 km vietati alla balneazione. E nessuna soluzione per il distanziamento sociale

E’ iniziata ufficialmente sabato 6 giugno, anche con ritardo per l’emergenza Covid 19, la stagione balneare che quest’anno si concluderà, come sempre, il 31 ottobre. E puntuale è arrivata la ormai abituale ordinanza sindacale di divieto di balneazione, che mantiene inalterati gli oltre 20 chilometri di costa augustana vietati alla balneazione per vari motivi, dalla presenza di scarichi fognari dei reflui urbani che si continuano a sversare in mare come al lato est del canale di Brucoli, alle aree pericolose perchè a rischio frana come lo “Sbarcatore dei turchi”, o perchè i tratti di mare ricadono in area militare o portuale come da cala “Spezzantennola” fino al “Granatello”.

Tra le poche zone balneabili c’è il Faro Santa Croce, da sempre la scogliera più amata dagli augustani, dove rimane ancora irrisolto anche per quest’anno il nodo del parcheggio che non c’è e che viene mantenuto sopra una delle due piazzette anche in assenza della solita ordinanza sindacale, che ancora non risulta pubblicato sul sito dell’Ente. E dove, come in tutte le spiagge libere e non dell’epoca covid, si dovrebbe rispettare una distanza minima necessaria tra i bagnanti che, quest’anno, potrebbero essere molti di più. Senza che ad oggi si conoscano quali misure il Comune intende adottare in termini di sicurezza.

A sollevare la questione sono Massimo Casertano e Gianfranco Mignosa, rispettivamente commissario cittadino e dirigente della Lega che intervengono anche a fronte del fatto che probabilmente al Faro si riverseranno, nei mesi estivi, tutti coloro che quest’anno non potranno accedere ai lidi elioterapici della Marina militare. Nelle due strutture di Punta Izzo, infatti, Il distanziamento sociale ha imposto “una drastica riduzione dei frequentatori. C’è già un regolamento che limita gli accessi. Ne consegue che – dicono i due- migliaia di augustani si riverseranno verso la scogliera del Faro Santa Croce, unica valvola di sfogo per la fruizione del mare, che già in tempi normali ha rappresentato notevoli criticità per i parcheggi e gli spazi disponibili. Questa situazione rischia di innescare una vera e propria “bomba”, di difficile gestione se non verranno predisposte adeguate misure di contenimento”.

Casertano e Mignosa si chiedono allora chi disciplinerà gli spazi disponibili, chi vigilerà sul distanziamento sociale, che in tutta Italia sta impegnando gestori privati ed enti pubblici al rispetto delle normative. “Ad Augusta, ancora una volta tutto viene affidato al caso. Nessuna iniziativa. Nessuna informazione. Nessuna comunicazione. Il Faro Santa Croce è una bomba innescata, che rischia di scoppiare nei prossimi giorni.” – aggiungono criticando anche l’immobilismo dell’ amministrazione Di Pietro sull’assenza di sbocchi a mare.

“Questa emergenza sanitaria amplifica l’emergenza-mare che i cittadini di Augusta vivono già da trent’anni e che quest’anno si accentuerà. Che ne è stato – si chiedono- della tanto decanta politica dell’apertura di nuovi sbocchi al mare? Perché gli augustani devono essere privati del diritto di accedere alla costa a causa di lottizzazioni abusive? I nodi vengono al pettine. La sindaco Di Pietro intervenga subito: i problemi che sorgerebbero in mancanza di una regolamentazione degli accessi alla scogliera – concludono- andrebbero ad aggravare ulteriormente la situazione di caos atavico che regolarmente si presenta ad ogni avvio della stagione balneare al Faro Santa Croce.”