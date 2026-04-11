Augusta, al via la settimana di scambio di Intercultura

Augusta si prepara a vivere un’esperienza di apertura internazionale di rilievo. Dall’11 al 18 aprile 2026, la città accoglierà infatti un gruppo di adolescenti provenienti da ogni angolo del globo per la “Settimana di scambio” promossa dall’associazione Intercultura. Si tratta di Andrea dalla Danimarca, Maja dalla Serbia, Miyu e Konoha dal Giappone, Yurii dall’Ucraina, ragazzi che hanno scelto di vivere un anno scolastico in Italia e che approdano in Sicilia per scoprire un volto nuovo e profondo del nostro Paese, guidati con passione dai volontari del Centro locale di Intercultura Augusta.

​Il cuore dell’iniziativa batte intorno al progetto “Ti affido il mio libro”. Attraverso la condivisione di letture del cuore e versi significativi, i partecipanti supereranno le barriere linguistiche per unire le proprie storie personali. Il programma prevede un intenso coinvolgimento del territorio: gli studenti saranno ospiti dell’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, dell’Istituto Comprensivo “Orso Maria Corbino” e dell’Istituto Comprensivo Domenico Costa per laboratori e momenti di confronto. Non mancherà l’esplorazione del patrimonio artistico e naturale, con visite che spaziano dal Teatro Greco di Taormina al Barocco di Noto, passando per la Riserva di Vendicari e il borgo di Marzamemi, fino a riscoprire le bellezze locali di Brucoli e del centro di Augusta. La settimana culminerà venerdì 17 aprile con una festa dei saluti caratterizzata dalla preparazione collettiva di piatti tipici.

​Ma cos’è esattamente Intercultura? Si tratta di un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro, fondata nel 1955, che opera per promuovere il dialogo interculturale e la pace attraverso scambi scolastici internazionali. Riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica, l’associazione fa parte del network internazionale AFS , American Field Service ed è presente in oltre 60 Paesi. Intercultura non si limita a organizzare viaggi studenteschi, ma costruisce percorsi educativi che trasformano gli studenti in cittadini del mondo, offrendo borse di studio e programmi di formazione per scuole e docenti, con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi e costruire legami duraturi tra i popoli.

​A guidare i nuovi arrivati in questa avventura saranno quattro studenti internazionali già residenti ad Augusta da settembre: Helena dal Portogallo, Yagmur dalla Turchia, Sacha dal Canada e Violeta dall’Argentina. Saranno loro, in veste di “ciceroni”, a guidare i coetanei alla scoperta del centro storico e delle tradizioni megaresi.

​”Ospitare non è un evento straordinario, ma un gesto quotidiano che trasforma la comunità – spiega Brigida Stano, presidente del Centro Locale di Intercultura Augusta -. Quando una famiglia apre la porta a uno studente, scopre di avere molto più spazio nel cuore di quanto pensasse. Ospitare questi ragazzi non è solo un atto di generosità, ma un gesto quotidiano che allarga lo sguardo delle fa miglie, dimostrando che le differenze culturali sono la risorsa più preziosa per creare una società inclusiva“.

​La settimana di Scambio di questi giorni è solo un’anteprima: i volontari sono già alla ricerca di nuove famiglie disposte a mettersi in gioco per il prossimo anno scolastico.

Chiunque volesse trasformare la propria casa in un ponte verso il mondo può trovare ogni dettaglio sul sito ufficiale dell’associazione. Per informazioni: www.intercultura.it/famiglie