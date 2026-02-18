Augusta, al via la riqualificazione in via Marina Ponente

Questa volta i lavori interessano Via Marina Ponente, dove è stato aperto un cantiere atteso da tempo per la sistemazione del muro e delle scale che conducono alle Scuole Cappuccini. Un’area particolarmente frequentata da studenti e famiglie che, grazie all’intervento, sarà resa più sicura, decorosa e funzionale.

L’opera rientra in un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici avviato dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana e garantire maggiore sicurezza nei punti sensibili della città.

«Un cantiere atteso da tempo», ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando l’importanza di restituire alla comunità infrastrutture adeguate e in condizioni decorose.

Nei prossimi giorni, ha assicurato il sindaco, saranno presentati ulteriori interventi in diverse zone della città, proseguendo il percorso di riqualificazione avviato dall’amministrazione.