Augusta, al via la riqualificazione dell’area mercatale di piazza 13 maggio 1943

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione urbana dell’area mercatale del Sacro Cuore denominata “Piazza 13 maggio 1943”. E’ stato, infatti, aggiudicato per un importo di 37.899,95 euro l’appalto all’ “Impresa generale e servizi di ingegneria” di Messina, che avrà 45 giorni di tempo per realizzare gli interventi previsti nel progetto esecutivo, redatto da Massimo Sulano, responsabile del settore Urbanistica e che “prevede le prese d’acqua, gli scarichi, i servizi igienici, l’impianto di illuminazione, la realizzazione di un’aiuola di delimitazione con le ex palazzine Ina casa e i riquadri per gli spazi da assegnare agli ambulanti” – dice l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Tedesco.

La piazza fu denominata “13 maggio” in occasione della cerimonia della Giornata della memoria cittadina nel ricordo delle vittime civili e militari del secondo conflitto mondiale e la denominazione si inserisce nel percorso della memoria in un’area legata anche alla presenza di uno dei tre rifugi costruiti nel rione Borgata Stazione, quello di via Soccorso, come spiega l’assessore alla Cultura e Toponomastica Giuseppe Carrabino che ricorda che per diverso tempo la denominazione della strada è stata motivo di interpretazioni più o meno riconducibili al periodo bellico: “una certosina ricerca storica condotta nell’Archivio storico comunale ha permesso di chiarire che il toponimo è nato a seguito di una specifica disposizione della Regia Prefettura di Siracusa del 1941 che – fa sapere- ordinava la costruzione di trincee in muratura e calcestruzzo di cemento in alternativa della “scarsissima protezione delle trincee in legno costruite in Augusta all’inizio della guerra. La strada sorta nell’area già interessata dal rifugio del “piazzale Lisitano” fu denominata via Soccorso, quale riferimento al luogo di protezione per gli abitanti del rione”.

Con l’inizio dei lavori di riqualificazione partirà contestualmente l’iter per la creazione della nuova graduatoria degli operatori commerciali che faranno richiesta di concessione degli spazi disponibili per l’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, ortofrutta, abbigliamento e casalinghi.

“L’intervento di riqualificazione dell’area mercatale è il primo passo concreto per restituire al quartiere il mercato che costituiva una occasione di aggregazione della comunità. – conclude l’assessore all’ Economia e sviluppo della città Tania Patania –Siamo in attesa della cessione da parte dell’Iacp delle strade impraticabili del quartiere ex Ina Casa per poter procedere alla sistemazione. Basti pensare che si tratta di una vicenda irrisolta risalente agli anni cinquanta del Novecento e che la mia amministrazione ha definitivamente risolto”.