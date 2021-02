Augusta, al via la presentazione delle domande per i tirocini delle borse lavoro

Sono aperte le procedure per l’accesso a tirocini formativi delle “borse lavoro”, riattivate del dal Distretto socio sanitario 47 con le risorse del Pon lnclusione. Si tratta di tirocini extracurriculari di inserimento o reinserimento lavorativo, prioritariamente in ambito distrettuale, a favore di giovani iscritti al Centro per l’ impiego e per i disoccupati da almeno sei mesi, fino a 40 anni di età non compiuti, fatti salvi i casi previsti dalla legge a favore dei soggetti svantaggiati e disabili. Sono della durata di sei mesi da svolgere in aziende del territorio, destinatari dell’ avviso sono i nuclei familiari e le altre persone in povertà, inclusi i beneficiari del Reddito di inclusione e di cittadinanza di età maggiore di 18 anni e fino ai 40 non compiuti residenti nel distretto socio sanitario 47.

Per i non beneficiari del Rei e del Rdc, deve esserci l’attestazione di accertata condizione di indigenza da parte dei servizi del Comune di residenza, competenti in materia di contrasto alla povertà o l’attestazione Isee inferiore a 9.360 euro. Non possono accedere ai benefici destinatari che abbiano già fruito di un tirocinio a valere su Garanzia giovani anche se abbiano già concluso la loro esperienza, completata o interrotta, ed effettuato una nuova iscrizione. Il tirocinio prevede un orario mensile di 80 ore, per ciascuna mensilità viene riconosciuta al destinatario una indennità pari a 600 euro al mese, per un importo complessivo massimo pari a 3.600 euro (salvo proroghe).

Possono candidarsi ad ospitare i tirocinanti i datori di lavoro privati che agiscono in qualità di soggetti ospitanti che devono essere in regola con i parametri di affidabilità, le prescrizioni e i limiti numerici previsti dalla vigente normativa. La sede interessata dal tirocinio deve essere localizzata nella regione Sicilia. Le imprese ospitanti, in qualità di tutor aziendali, avranno diritto a 750 euro a tirocinante ospitato.

“Grazie all’adozione di questo atto – ha fatto sapere il sindaco Di Mare- si si è messo in campo uno strumento a sostegno dell’inserimento al lavoro che consente un contatto diretto tra il giovane e le imprese, l’arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, e l’acquisizione di competenze professionali dello stesso. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro ma rappresenta un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all’interno di contesti produttivi”.

L’istanza di richiesta (scaricabile insieme all’avviso dal sito del comune a questo link http://www.comunediaugusta.it/…/avviso-publico-pon…) potrà essere inviata esclusivamente a mezzo Pec dell’impresa ospitante o alternativamente dal tirocinante, utilizzando l’apposita domanda di richiesta e format della bozza di Piano formativo entro e non oltre le 12 dell’ 8 marzo 2021. Le domande ed il Piano formativo dovranno essere inviate alla Pec del Comune di Melilli protocollo@pec.comune.melilli.sr.it , e riportare in oggetto “Istanza di richiesta Borse lavoro per tirocini”.