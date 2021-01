Augusta, al via la manutenzione di strade e illuminazione pubblica

Sono in arrivo nei prossimi mesi interventi di manutenzione di strade e illuminazione pubblica in alcuni punti del territorio deliberati nei giorni scorsi dalla Giunta. Lo ha reso noto l’assessore ai Lavori pubblici Beniamino D’Augusta che specifica che gli interventi riguarderanno il rifacimento dell’asfalto di piazzali e strade all’interno dei giardini pubblici per la messa in sicurezza della viabilità pubblica, allo scopo di eliminare situazioni di pericolo derivante da buche e disconnessioni varie. Per questo è stata impegnata una somma di 44000 euro, altri fondi pari a 76 mila serviranno invece per ripristinare il manto stradale in via delle Saline e in Corso Sicilia, adiacente al Sacro cuore.

Per quanto riguarda i problemi dell’illuminazione che interessano varie strade alcune al buio da mesi- come ad esempio il tratto via Giovanni XXIII all’incontro con via Turati, alla Borgata – l’esecutivo ha approvato un accordo quadro per la manutenzione dell’illuminazione pubblica per un importo pari a 35.000 euro, che è già stato aggiudicato alla ditta Aurora impianti e servirà a “tamponare diverse aree della città. In totale ci sono 14 cantieri da avviare per i lavori pubblici e questi – ha aggiunto D’Augusta – sono i primi che partiranno per dare un ulteriore segno di un cambiamento della città. In più a breve verrà effettuata la manutenzione degli ex locali della biblioteca comunale della villa nel quale dovrebbe trasferirsi l’ufficio Anagrafe che attualmente si trova allocato in affitto in un immobile via San Giuseppe”.

Un trasferimento che si rende necessario in quanto l’immobile che da anni ospita i servizi anagrafici è “ormai angusto e privo degli spazi necessari a garantire l’ospitalità dell’utenza e un efficiente servizio. – ha spiegato l’assessore al Patrimonio Pino Carrabino- Gli stessi impiegati operano con enormi criticità. Da tempo l’utenza lamenta le difficoltà legate anche alla mancanza di uno spazio per l’attesa vedendosi costretta a sostare lungo la via San Giuseppe”.

Da qui l’approvazione, in Giunta, del progetto definitivo-esecutivo di ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale, già sede della Biblioteca in piazza Castello per un intervento di 56.236 euro che prevede l’adeguamento del fabbricato per il miglioramento del decoro, dell’agibilità e abitabilità, per la messa in sicurezza e il miglioramento della fruibilità dei locali. È prevista la sistemazione interna attraverso la ridefinizione degli spazi e la realizzazione di nuovi servizi igienici, quella esterna attraverso la manutenzione e adeguamento degli infissi, il rifacimento dell’impianto elettrico, l’adeguamento alle norme e l’abbattimento delle barriere architettoniche.