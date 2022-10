Augusta, al via la disinfestazione dagli insetti in tutto il territorio e al cimitero

Al via ieri le operazioni di disinfestazione di insetti vari come larve, formiche, cavallette, mosche, zanzare, vespe su tutto il territorio di Augusta. Sono iniziate ieri pomeriggio al cimitero comunale alla sua chiusura per poi proseguire di notte al centro storico. Proseguiranno stasera e nelle prossime 3 notti, con i quartieri della Borgata oggi, Monte Tauro domani e Brucoli e periferie venerdì.

Lo fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica.