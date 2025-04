Augusta, al via la demolizione dei due chioschi fatiscenti della Villa comunale

Saranno demoliti i due chioschi fatiscenti che si trovano da circa vent’anni inutilizzati e in degrado ai Giardini pubblici. Le due strutture si trovano sul viale principale della Villa comunale dove è stato allestito il cantiere che, una volta ultimato, consentirà di liberare l’area e restituirle decoro anche in vista delle imminenti festività del patrono san Domenico del 24 maggio prossimo, dove com’è noto, alla Villa vengono allestite per diversi giorni le tradizionali bancarelle. Ieri all’apertura delle saracinesche in uno dei due si intravedevano i vecchi cd musicali che per tanti anni, in passato, sono stati esposti e venduti nel chiosco.

La demolizione è contenuta in un’ordinanza del responsabile del VI settore Massimo Sulano che preveda l’esecuzione di lavori che saranno effettuati dal Comune in regime di somma urgenza, anche per eliminare le lastre di eternit contenenti amianto, – con specifiche procedure di bonifica e smaltimento nei centri autorizzati-, che si trovano nelle due “casette”. “Nel caso in cui siano individuati proprietari o soggetti civilmente responsabili delle opere abusive, le spese per la demolizione, la rimozione e la bonifica verranno loro addebitate con eventuale attivazione delle procedure coattive di recupero qualora non ottemperino spontaneamente” – si legge nell’ordinanza che prevede anche l’eliminazione di tutti i residui in cemento e ogni altro materiale lasciati al suolo o in posizioni critiche riconducibile all’ex chiosco del sacro Cuore, che già era stato definitivamente demolito nei giorni scorsi.

“Dopo il chiosco del Sacro cuore e il palazzo di via Dessiè continuiamo con il lavoro di riqualificazione con la demolizione di queste due strutture che, di fatto sono inutilizzate e possono essere anche deposito di animai non graditi”– ha detto sui social il sindaco Giuseppe Di Mare