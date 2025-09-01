Augusta, al via la decima edizione dello Shortini Film Festival

Lo Shortini Film Festival festeggia la sua decima edizione con un programma ricco di proiezioni, eventi speciali, workshop e incontri che animeranno Piazza D’Astorga ad Augusta dal 5 al 7 settembre. Una tre giorni di cinema indipendente e contaminazioni artistiche che conferma la rassegna come punto di riferimento per i cortometraggi e la sperimentazione visiva.

Si parte il 5 settembre. alle 19 con “Apericinema”, che vedrà il professore Franco La Magna presentare il volume Storia del Cinema Muto in Sicilia (1895-1931), edito da Algra Editore. Alle 20, spazio alla letteratura con Serena Tringali che leggerà un estratto di Hotel Prima di Alessandro Ambrosio, presente in piazza. Alle 20.30 la conduttrice Serena Tringali aprirà ufficialmente il X Shortini Film Festival, subito seguito (20.45) dalla prima sezione del concorso “Festival dei Festival” con la proiezione dei cortometraggi in gara. Gran finale alle 22: evento speciale con la presentazione di film muti siciliani musicati dal vivo dai LeadToGo: Un amore selvaggio di Raffaele Viviani (1912) e Cavalleria Rusticana di Ugo Falena (1915).

Sabato 6 settembre: bambini, workshop e musica live. Il pomeriggio si apre alle 18 con il laboratorio per bambini “I giardini di Matisse”. Alle 19 torna l’“Apericinema” con l’incontro tra i direttori artistici dei principali festival di cortometraggi italiani. Alle 20, il workshop “Noi siamo lo schermo” condotto dallo psichiatra e psicoterapeuta Michele Cannavò esplorerà i legami empatici tra cinema ed emozioni. Dalle 21 spazio alle proiezioni speciali con Il fiume e Nina (Italia, 2025), cortometraggio realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia con il regista Lorenzo Daniele. Alle 21.30 nuova sessione del concorso cortometraggi, mentre dalle 23 Piazza D’Astorga si trasformerà in un palco live con i Kokomò e, a seguire, il VJ set di Germano Centorbi.

Domenica 7 settembre: animazione e premiazioni, alle 18 laboratorio per bambini “La mia ombra supereroica” diretto da Alessia Giarratano e Jessica Spinelli. Alle 19 l’“Apericinema” sarà con Marino Guarnieri, regista, animatore e illustratore, che presenterà il libro Chiedi al maestro. La serata proseguirà alle 20.30 con i saluti finali e la premiazione dei cortometraggi vincitori, seguiti dalla loro proiezione. Alle 21.30 chiusura in grande stile con due opere firmate Guarnieri: Due Battiti (Italia, 18’) e il pluripremiato Gatta Cenerentola (Italia, 86’), realizzato insieme ad Alessandro Rak, Ivan Cappiello e Dario Sansone.

Dopo dieci anni, quindi, Augusta ritrova il suo festival cinematografico: “La decima edizione di Shortini rappresenta un traguardo e una rinascita per il pubblico – afferma il direttore artistico Stefano Cacciaguerra – i registi e gli appassionati di cinema. Oggi ripartiamo con nuovi stimoli e una maggiore consapevolezza, grazie soprattutto all’Amministrazione comunale che ha fortemente voluto che Shortini Film Festival ripartisse, alla Regione Siciliana e agli sponsor che credono in questo progetto. Il nostro obiettivo è diﬀondere e promuovere la cultura cinematografica, ma anche oﬀrire l’opportunità a chiunque partecipi di aggiungere un piccolo tassello al proprio bagaglio

culturale”.

Il programma, come da tradizione, è incentrato sul concorso internazionale di cortometraggi. Ma nei tre giorni del festival il cinema dialogherà con altre forme espressive: workshop, laboratori per bambini, presentazioni di libri, musica live, mostre e dibattiti, con il cinema come filo conduttore.

A dare volto a questa edizione è il manifesto realizzato dalla collagista Jessica Spinelli, che racconta: “Realizzare un’opera che potesse raccontare la storia e, al contempo, proiettarlo verso il futuro è stata una sfida entusiasmante che ha aperto pagine di ricordi che mi legano al festival e alle persone che lo hanno reso grande nelle passate edizioni. Nasce un collage che vede protagonista un essere ibrido, per metà umano e per metà pianta, che guarda il mare puntando all’orizzonte con uno sguardo determinato e sognante. (…) Un essere ibrido: è donna, è uomo e guarda al futuro. Nient’altro intorno, perché sa che il futuro e la speranza partono dal suo corpo e dalle sue mani. Sa che il domani dipende solo dalle scelte che compirà oggi, scelte che si potranno fare solo mettendosi in ascolto del mare, del vento, degli alberi. Quest’opera lascia una domanda aperta: Shortini Film Festival riparte oggi, quali orizzonti e quali scenari immaginiamo per il suo futuro? E per il nostro?”

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.