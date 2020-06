Augusta, al via interventi disinfestazione e diserbo in varie zone del territorio

Al via lunedì 15 giugno gli interventi di disinfestazione contro gli insetti nel territorio comunale effettuati di notte, a partire dalle 22 da Megarambiente che provvederà, inoltre, al taglio dell’erba in varie zone invase dalla vegetazione. Si inizierà dall’Isola dove, in particolare nella zona del lungomare Paradiso e vie limitrofe, è stata segnalata anche la presenza di zecche, per proseguire martedì 16 alla Borgata, nell’area tra la Porta Spagnola e la linea ferrata e mercoledì 17 nel resto del quartiere. Giovedì 18 sarà la volta di Monte Tauro, dal Faro Santa Croce a contrada Cavalera e venerdì 19 nel resto del Monte fino al completamento delle zone marinare di Brucoli ed Agnone e zone esterne.

Contestualmente sono stati programmati i necessari interventi di diserbo in varie strade della zona del Paradiso e del centro storico, in Borgata al Sacro Cuore, in via Pio La Torre e a Monte Tauro nelle vie Tringali, Randone, Padre Puglisi. Le zone eventualmente non completate nel mese di giugno verranno inserite nel programma che mese di luglio. “Altre vie o zone verranno inserite nel programma del mese di luglio come via I maggio, Corso Sicilia, piazza Mattarella – ha fatto sapere su Facebook l’assessore all’Ecologia Omar Pennisi- I giardinieri del Comune sono attualmente impegnati sia alla Villa comunale che negli uffici comunali e gli istituti scolastici che ne hanno fatta richiesta”.

Per quanto riguarda il diserbo dell’area adiacente il plesso centrale del terzo istituto comprensivo Todaro, invaso da una folta vegetazione già da tempo e ricettacolo di topi Pennisi ha aggiunto che sin dal 4 maggio ha emanato un atto d’indirizzo agli uffici del settore Ecologia ma la poca presenza di dipendenti comunali nell’ultimo mese nel settore, “o per permessi relativi alla legge 104/92 o per malattia o ferie, chiaramente consentiti dall’attuale legge, non ha consentito la positiva risoluzione di questo problema. Ho informato il segretario generale dell’ Ente e auspico una rapida risoluzione di questa vicenda relativa all’assenza, che sta diventando cronica, di personale”- ha detto

Infine su impulso del neo coordinatore dei volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, Francesco Di Paola da alcuni giorni è stata avviata un’ attività antincendio per creare dei corridoi tagliafuoco nei terreni di proprietà comunale adiacenti alle abitazioni. Saranno prese in considerazione zone della Borgata, all’ istituto “Ruiz” o in contrada Scardina, al Monte e a Brucoli.