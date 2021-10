Augusta, al via il settimo concorso fotografico per raccogliere fondi contro il cancro

“Tra paesaggio costiero e montano. Viaggio nella storia dell’uomo”. È il tema, scelto quest’anno per il settimo concorso fotografico promosso dall’Airc di Augusta, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro che si pone l’obiettivo di contribuire alla raccolta fondi per combattere il cancro. È stato presentato nei giorni scorsi durante conferenza stampa da Sabrina Toscano, responsabile della delegazione Airc megarese, da Pietro Forestiere, presidente del Rotary club di Augusta, dal sindaco Giuseppe Di Mare che ha concesso il patrocinio, prima volta quest’anno, del Comune così come lo ha concesso per la prima volta anche il presidente della Regione siciliana. Sono ormai una conferma, invece, i patrocini del Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’università degli Studi di Catania (Di3a), dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna e dell’Ordine dei chimici e fisici della provincia di Siracusa, rappresentati rispettivamente dal docente Giuseppe Muratore e dal presidente Giuseppe Tringali.

Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa benefica a favore della ricerca, che punta anche a sensibilizzare su un problema particolarmente sentito nel nostro territorio, in un momento in cui tutte le attenzioni sono concentrate sulla pandemia da covid e dell’importanza di fare rete L’iniziativa è stata sponsorizzata anche da aziende private della zona industriale e del territorio e hanno devoluto i loro gettoni di presenza anche i consiglieri comunali Margaret e Amara e Biagio Tribulato.

“La foto deve contenere qualcosa che indichi che l’uomo è stato in quel paesaggio apportando un elemento che lo ha modificato” – ha spiegato Toscano, soddisfatta del fatto che quest’anno la manifestazione parte già con una buona somma raccolta di circa 5 mila euro, quasi il doppio dell’anno scorso e comunque mai cosi alta prima d’ora in avvio di concorso, a cui si aggiungeranno le quote dei partecipanti, 5 euro di donazione all’Airc che devolverà l’intero ricavato alla ricerca.

Si partecipa fino al 7 novembre con due foto che non devono essere state ritoccate né riportare nessun dato del partecipante, pena l’esclusione, tranne il numero del modulo di adesione, che si può richiedere contattando la sezione di Augusta dell’Airc. Il concorso è aperto a tutti, le fotografie si possono fare con un telefonino, una macchina professionale o un drone.

Quest’anno a valutare le foto saranno due giurie, una di “qualità” e una “tecnica”. La prima è fornata dal consigliere regionale Fondazione Airc Angelo Messina, dai docenti del Dipartimento di Agricoltura di Catania, Biagio Fallico, Biagio Pecorino, Giuseppe Muratore, Salvatore Bordonaro, Antonella Pane, Simona Porto, dall’assessore al Turismo, Ombretta Tringali, pure lei presente in conferenza stampa. Compongono, invece, la giuria tecnica il sindaco Di Mare, i docenti del dipartimento etneo Salvatore Barbagallo, Daniela Romano e Giovanna Tomaselli e la presidente dell’associazione “Ingegneri architetti acesi”, Mariagrazia Leonardi. Tre i requisiti che le foto dovranno aver per essere premiate: coerenza al tema, tecnica della fotografia e capacità di suscitare emozioni.

I vincitori saranno premiati durante la cerimonia che si svolgerà sabato 27 novembre, alle 17,30, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, nel rispetto delle norme sanitarie anticovid. Quest’anno, oltre alle targhe e alle foto esposte, i vincitori riceveranno anche i prodotti di un’azienda agricola, durante la serata saranno premiati anche i vincitori della sesta edizione, premiati solo virtualmente l’anno scorso per via della pandemia.