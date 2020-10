Augusta, al via il sesto concorso fotografico dedicato ad Emanuela Tringali

“Paesaggio: alla scoperta del genius loci”. E questo il tema, scelto quest’anno per il sesto concorso fotografico dedicato ad Emanuela Tringali, la biologa augustana scomparsa sei anni fa per un tumore, promosso dall’ Airc di Augusta, l’associazione italiana per ricerca sul cancro che si pone l’obiettivo di contribuire in questo modo alla raccolta fondi. E’ stato presentato nei giorni scorsi durante conferenza stampa da Sabrina Toscano, responsabile della delegazione Airc megarese, da Ernesto Cannella, presidente del Rotary club di Augusta, che lo sostiene da 5 anni, da Luca Pellino e Vincenzo Di Domenico, rispettivamente direttore della Buzzi Unicem e della Premix, tra i maggiori sostenitori. L’iniziativa ha avuto ancora una volta, per il quarto quinto consecutivo, il patrocinio al Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università degli Studi di Catania (Di3a) e dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna e per la prima volta dell’Ordine dei chimici e fisici della provincia di Siracusa.

“Quest’anno avevo pensato di non farlo, ma poi due donne mi hanno fatto riflettere su cosa avrebbe fatto Emanuela e allora è venuta la voglia di fare- ha detto Toscano- Questo concorso ormai è diventato un appuntamento fisso e quest’anno chi partecipa dovrà cercare un paesaggio che non deve essere per forza campagna in cui ci sia quell’elemento che lo caratterizza ed è espressione dell’azione dell’uomo, rendendolo unico”.

Si partecipa fino al 3 novembre con due foto che non devono essere state ritoccate nè riportare nessun dato del partecipante, pena l’esclusione, tranne il numero del modulo di adesione, che si può richiedere contattando l’Airc di Augusta. Il concorso è aperto a tutti, le fotografie si possono fare con un telefonino, una macchina professionale o un drone. L’adesione comporta la donazione di 5 euro all’Airc che devolverà l’intero ricavato alla ricerca e si parte in attivo con oltre 2000 euro di fondi già raccolti dai diversi sponsor privati.

Alla conferenza stampa era presente anche Salvatore Riera, marito di Emanuela che insieme allo zio Concetto Lombardo farà parte della giuria composta da Angelo Messina, consigliere regionale Airc, dai docenti del dipartimento di Agricoltura dell’università di Catania, Biagio Fallico, Biagio Pecorino, Giuseppe Muratore, Salvatore Bordonaro, Giovanna Tomaselli, Domenico Garsia, direttore della Banca Agricola popolare, da Gaetana Bruno, presidente del circolo Unione che ospiterà anche quest’anno la serata di premiazione, in programma il 21 novembre, nel rispetto delle normative anti Covid, con contingentamento dei posti e misurazione della temperatura all’ingresso. Saranno esposti i dieci migliori scatti e nel corso della manifestazione verranno proiettati in un video tutte le foto che hanno partecipato al concorso.