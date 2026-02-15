Augusta, al via il progetto “Reel time. Visioni dal tempo”

Ha preso ufficialmente avvio “Reel Time. Visioni dal Tempo”, il progetto di educazione al linguaggio cinematografico promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” di Augusta, scuola capofila, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Archeovisiva, ente del terzo settore che da oltre quindici anni si occupa di promozione cinematografica attraverso l’organizzazione di eventi festivalieri di taratura internazionale e coinvolge una rete articolata di scuole del territorio, tra cui gli Istituti Comprensivi “Domenico Costa” e “Orso Mario Corbino”, con l’obiettivo di offrire agli studenti un percorso educativo strutturato e inclusivo dedicato al cinema come linguaggio culturale, strumento didattico e possibile sbocco professionale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la Dirigente Scolastica dell’Istituto “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, che evidenzia il ruolo strategico del cinema nella formazione dei giovani: “Il cinema non è soltanto uno strumento educativo e culturale, ma rappresenta anche una concreta opportunità di orientamento e di futuro professionale per i nostri studenti. In un territorio che ha bisogno di nuove prospettive, progetti come questo permettono ai ragazzi di scoprire competenze, talenti e possibili sbocchi lavorativi. Per questo la scuola accoglie con convinzione percorsi di questo tipo, che arricchiscono l’offerta formativa e aprono lo sguardo verso il mondo delle professioni creative”.

Tutor interno dell’iniziativa è la prof.ssa Stefania Anfuso, mentre il responsabile scientifico del progetto è il regista augustano Lorenzo Daniele, che da anni opera nell’ambito dell’educazione all’immagine e del cinema a scuola: “lavoro all’interno dei Piani Cips da ormai otto anni e posso dire che rappresentano uno degli interventi culturali più significativi e strutturati realizzati negli ultimi decenni nel mondo della scuola. Il cinema, se affrontato in modo serio e laboratoriale, diventa uno strumento potentissimo per sviluppare senso critico, consapevolezza storica e competenze trasversali. “Reel Time. Visioni dal Tempo” nasce proprio con questa ambizione: portare il cinema dentro le scuole come esperienza viva, concreta e formativa”.

Il progetto prevede un articolato programma di didattica frontale, laboratori pratici di cinema, proiezioni cinematografiche, incontri con professionisti del settore, visite guidate tra i Beni Culturali del territorio, visite al Museo del Cinema di Catania e la partecipazione attiva al Rhegion International Film Festival di Reggio Calabria. Un’attenzione particolare è riservata agli studenti dell’Istituto “Ruiz”, coinvolti nelle attività di produzione audiovisiva, e agli studenti delle scuole in rete, per i quali sono previste azioni formative calibrate sulle diverse età.

Il percorso culminerà nella realizzazione di un cortometraggio ideato e prodotto dagli studenti, che racconterà la storia e l’identità del territorio attraverso le tecniche dello storytelling cinematografico, mettendo in dialogo passato e presente.

Accanto alla scuola capofila e ad Archeovisiva Ets, il progetto gode del Patrocinio del Comune di Augusta e si avvale della collaborazione di numerosi partner culturali e non solo, come la Gespi, l’Hangar Team, L’Archeoclub D’Italia di Augusta e la Icob, rafforzando il legame tra scuola, territorio e filiera cinematografica.

“Reel Time. Visioni dal Tempo” si inserisce così in una strategia più ampia di valorizzazione del cinema come linguaggio educativo, strumento di inclusione e leva di sviluppo culturale, in piena sintonia con gli obiettivi del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MiC e dal Mim.