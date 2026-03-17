Augusta, al via il progetto Interreg Costa: ricerca, innovazione Green e Citizen science per ridurre l’inquinamento marino

Sarà presentato domani 18 marzo alle 10 nel salone di rappresentanza Rocco Chinnici del Comune di Augusta il progetto Costa, coordinato dall’Università di Messina nell’ambito del Programma Interreg Italia–Tunisia. Il progetto nasce per rispondere alla crescente vulnerabilità del Mediterraneo – e in particolare dell’area transfrontaliera italo-tunisina – di fronte all’aumento dell’inquinamento e degli altri contaminanti emergenti, che hanno un impatto rilevante su habitat, biodiversità, risorse marine, pesca e alimentazione.

All’evento parteciperanno fra gli altri il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, il Dirigente Generale del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, Giovanni Cucchiara, Daniela Segreto in rappresentanza dell’Autorità di Gestione dell’Interreg NEXT Italia-Tunisia, l’Assessore alla Valorizzazione Locale del Comune di Augusta Rosa Greco, Eleonora Contarino e Antonio Celona, Presidente e Direttore del FLAG Riviera Jonica Etnea, la professoressa Tiziana Capello di UNIME Capofila del progetto, l’Università di Palermo con la professoressa Maria Giovanna Parisi e i due partner Tunisini.

Si tratta di un primo evento di presentazione e divulgazione dei risultati, al quale ne seguiranno altri 4 nel territorio del FLAG, con l’obiettivo di diffondere i risultati e promuovere la responsabilizzazione di tutti per la gestione dell’ambiente marino.

Tra le principali realizzazioni previste dal progetto, ci sono: sperimentazione e realizzazione di Biofiltri a base di biomassa vegetale marina per contribuire alla riduzione dell’impatto degli inquinanti nei siti pilota; biosensori e attività di biosorveglianza per monitorare lo stato di salute degli ecosistemi e al fine di raccogliere dati per supportare decisioni più efficaci per la tutela del mare; un Living Lab fisico e virtuale per diffondere dati e risultati, facilitare la co-creazione e stimolare anche opportunità di imprenditorialità italo-tunisina nell’economia blu e verde; una serie di eventi scientifici e di citizen science dedicati agli stakeholder, fra i quali gli operatori della pesca, con momenti di divulgazione e partecipazione attiva.

Il partenariato, che riunisce competenze scientifiche e attori territoriali di primissimo piano, è composto da: Università di Messina (capofila), Institut National des Sciences et Technologies de la Mer – INSTM (Tunisia), Università di Palermo, FLAG Riviera Ionica Etnea, Università di Sousse (Tunisia). La durata prevista è di 36 mesi, mentre il budget complessivo è pari a 1.199.624,24 euro, con un cofinanziamento del Programma pari al 90% (circa € 1.079.661,81) e 10% di cofinanziamento da parte dei partner.