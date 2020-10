Augusta, al via il primo anno scolastico del percorso a curvatura biomedica al liceo Megara

Ha preso il via ufficialmente giovedì con l’incontro pomeridiano indirizzato agli studenti e ai loro genitori, che si è svolto in modalità online, alla presenza del dirigente scolastico Renato Santoro, delle docenti titolari delle cattedre di Scienze e dei medici individuati dall’ Ordine di Siracusa il primo anno scolastico del percorso della curvatura biomedica avviato dal Miur allo storico istituto superiore, che rientra nella rete nazionale delle scuole guidata dal liceo capofila “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria.

I trenta studenti del terzo anno del “Megara” , che frequenteranno nell’anno scolastico 2020-2021 si dedicheranno alle materie e agli argomenti di un piano annuale di studio – la cui articolazione si snoderà nel triennio completo – che ha durata di 50 ore di lezioni dedicate ad un orientamento verso la biologia e la medicina impartite da docenti del liceo e da medici professionisti dell’area sanitaria del siracusano.

Il piano didattico prevede venti ore di lezioni teoriche tenute dai docenti di biologia e scienze del liceo e venti ore di lezioni magistrali a cura dei medici scelti dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Siracusa su specifici argomenti individuati dalla rete. Inoltre gli studenti potranno fare ore di pratica laboratoriale in strutture sanitarie esterne quali ospedali, ambulatori e laboratori di analisi con cui il Megara ha già avviato convenzioni negli anni precedenti e ne avvierà di nuovi.

“Il percorso – fa sapere la scuola- ha finalità di orientamento in ambito biomedico, utile per le scelte future dei giovani che lo frequenteranno e nel solco dei percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) saranno utili al computo delle ore previste nell’annualità di frequenza”.

Il liceo Megara aveva già intrapreso dall’anno scolastico 2019-2020 un percorso di potenziamento nelle discipline scientifiche ( chimico-biologico) per gli alunni iscritti al primo anno ( sospeso solo in seguito all’emergenza Covid 19) che, continuando nella seconda annualità scolastica 2020-2021, costituirà prerequisito importante nella possibilità di accesso alla Curvatura biomedica nel proseguimento degli studi al triennio.

Oltre al Megara il Ministero dell’Istruzione ha scelto anche il secondo istituto superiore Ruiz per avviare quest’anno il percorso, già attivato, di curvatura biomedica