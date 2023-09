Augusta, al via il nuovo anno scolastico, il Ruiz anticipa con il progetto “Accoglienza”

Al via il nuovo anno scolastico 2023/2024 in tutte le scuole cittadine tra cui l’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz che ha aperto le porte con un anticipo di due giorni rispetto al calendario regionale, per consentire una distribuzione più funzionale dei giorni di sospensione dell’attività didattica durante l’anno.

I primi studenti a varcare la soglia dell’aula magna sono stati quelli delle prime, undici per l’esattezza, dei quattro indirizzi di studio della scuola: tre infatti le prime per l’ istituto tecnico settore economico, quattro per l’ istituto tecnico settore tecnologico, tre per il liceo scientifico delle Scienze applicate e una per il liceo delle Scienze applicate quadriennale.

Ad attenderli i docenti, guidati dalle docenti referenti Rosa Anna Bellistri, Anna Borgese e Stefania Anfuso e i ragazzi del comitato studentesco, che hanno proposto un variegato programma di accoglienza, tradizione consolidata della scuola diretta dalla dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina. Saluti in musica, video delle attività svolte lo scorso anno, discorso di benvenuto dei rappresentanti di istituto, passeggiata alla scoperta dell’istituto guidata dagli studenti tutor e poi conoscenza dei documenti organizzativi della scuola.

Un po’ di sana ansia, ma anche sogni e aspettative, questo il clima che si è respirato all’interno del progetto “accoglienza”, che è continuato fino a mercoledì con l’ingresso scaglionato delle seconde e infine del triennio, con attività ludiche per favorire l’integrazione fra i nuovi compagni di classe. “E’ questo il fine ultimo dell’accoglienza – riferisce la dirigente scolastica – rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e la solidarietà, favorendo un clima più sereno ed efficace per il raggiungimento del curricolo formativo di ciascun allievo”.

La dirigente scolastica, nel suo messaggio di apertura, ha infatti incoraggiato tutti a percorrere senza paura la strada della cultura per raggiungere i traguardi prefissati, sottolineando come il Ruiz sia una grande famiglia pronta ad accogliere e includere. “Sarà un inizio d’anno ricco di attività, iniziative e non solo per gli studenti del primo anno -ha continuato- Attività all’interno di un’offerta formativa variegata ed inclusiva, sempre al passo con i tempi. Ne è un esempio l’avvio delle mobilità Erasmus+ già accreditate al nostro istituto e destinati agli studenti dei quattro indirizzi. Da domenica 17 a sabato 23 settembre un gruppo di studenti è pronto a partire, in maniera assolutamente gratuita, in Spagna per la conclusione dell’Erasmus “La tecnologia al servizio del territorio”.