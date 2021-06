Augusta, al via i Puc, i progetti di utilità collettiva con i percettori del reddito di cittadinanza

Al via la prossima settimana i Puc, i progetti di utilità collettiva che prevedono l’impiego di beneficiari del reddito di cittadinanza. Nello specifico sono 78 le persone che verranno impiegate per 5 progetti già approvati dal Comune alcuni mesi fa, come preannunciato da Augustanews a suo tempo (Leggi Qui), a cui è seguita una “lunga e complessa” attività preparatoria caratterizzata dalla fase delle selezione tra i nominativi presenti all’ufficio delle Politiche sociali e al Centro per l’impiego, dei colloqui e della formazione, così come sottolineato questa mattina, in una conferenza stampa nel salone di rappresentanza del Comune il sindaco Giuseppe Di Mare che si è detto orgoglio del fatto che Augusta sia “tra i primi comuni della provincia, se non il primo, che dalla settimana prossima avrà i percettori del reddito di cittadinanza che presteranno il loro servizio in alcuni progetti che gli uffici hanno predisposto”- ha aggiunto- È un giorno importante, si raccolgono i frutti di un lungo lavoro di squadra ed è merito totale dei nostri uffici”, rappresentato dalle responsabili del settore delle Politiche sociali Sebastiana Passanisi e del procedimento Loredana Marletta, insieme agli assessori Beniamino D’Augusta e Ombretta Tringali.

Nel dettaglio, i progetti “Vita al cimitero” prevedono l’impiego di 10 persone che serviranno da supporto agli operai per la manutenzione, pulizia e cura del verde del cimitero comunale, altre 20 unità saranno impiegate, invece, nella cura delle aree del verde comunale, con il diserbo di strade e marciapiedi, cura del verde nelle aiuole, parchi e villa comunale per il “Verde pubblico”. Il gruppo più numeroso, 30, sarà impiegato in “Pulizia in Comune, il più esiguo, 8, è dedicato al “Segretariato sociale e supporto amministrativo”, infine il progetto “Amici delle strade nelle scuole” coinvolgerà 10 persone, che aiuteranno bambini e ragazzi ad attraversare la strada di entrata e uscita delle vari scuole ed è l’unico che non partirà la settimana prossima ma a settembre, quando inizierà la scuola.

Tutte e 78 saranno dotati degli appositi e necessari presidi già acquistati dal Comune, verranno seguiti da un tutor per progetto di provenienza dal settore di appartenenza e saranno impiegati due volte a settimana da un minimo di 8 ore ad una massimo di 16 a settimana per tutto il periodo in cui percepiranno il reddito di cittadinanza, per poi essere sostituiti da altri.

In totale sono oltre mille gli augustani percettori del reddito di cittadinanza e se pure è un obbligo per il mantenimento del beneficio prestare servizi di pubblica utilità, sono previsti anche esoneri per casi particolari. “E’ chiaro che altri hanno i requisiti per partecipare, -ha concludo il sindaco- per adesso ci siamo fermati a questi 78, anche perchè la gestione non è stata semplice, nulla ci impedisce di ideare nuovi progetti. Non si tratta solo di una forma assistenziale ma daremo un aiuto concreto alla collettività”