Augusta, al via i lavori per il nuovo pozzo alla villa comunale, donato da aziende del territorio

Al via i lavori per la realizzazione del nuovo pozzo alla villa comunale, al centro storico, donato da alcune aziende e stabilimenti industriali augustani. Ieri è avvenuta la formale consegna dell’area da parte del Comune e gli operai della ditta incaricata hanno allestito il cantiere, circoscrivendo l’area interessata dove sorgerà il nuovo impianto, che sarà poco distante dall’attuale pozzo.

Nella prima fase si stanno realizzando gli scavi e si procederà con l’incamiciatura a cura di Sonatrach e Sasol, il secondo lotto funzionale invece consisterà nell’acquisto e installazione delle pompe per l’acqua che saranno a cura di Gespi e Nico e in questo caso è via di definizione la apposita convezione tra il Comune e le due aziende.

“C’è già, inoltre, un accordo preliminare con una quinta azienda, sempre del territorio augustano, che si è detta disponibile ad attivare l’impianto elettrico e, quindi, a completare l’opera con il terzo lotto funzionale – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori pubblici Beniamino D’Augusta- I lavori saranno molto celeri e dovrebbero durare due mesi, contiamo di avere già a marzo il pozzo pronto e di risolvere, una volta per tutte, i problemi idrici dell’Isola”.

Per il nuovo pozzo la precedente amministrazione aveva impegnato e inserito in bilancio 635 mila euro che dovrebbero servire a sistemare la rete idrica cittadina e fare la manutenzione straordinaria dell’attuale pozzo che ha avuto grossi problemi, che non sono stati risolti neanche con una nuova camicia, tant’è che per ovviare all’acqua piena di argilla che usciva dal pozzo si è dovuti ricorrere ad un allaccio temporaneo con il pozzo privato dei cantieri Tringali.