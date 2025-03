Augusta, al via i lavori di ristrutturazione dello storico bar “Uzzo”

A due anni e mezzo dall’aggiudicazione della concessioni a privati sono iniziati i lavori di ristrutturazione del bar “Uzzo”, lo storico chiosco-bar dei Giardini pubblici, molto frequentato decenni fa e da altrettanti anni chiuso. In questi giorni è stato allestito il cantiere attorno al piccolo immobile in degrado, che si trova vicino al parco giochi dei bambini e che, una volta rimesso a nuovo, tornerà ad essere un locale adibito a chiosco/bar per la vendita e somministrazione di alimenti.

Questo è quanto prevede il disciplinare di gara approvato dal Comune che, nel 2022, aveva pubblicato un bando di gara per l’affidamento a privati della concessione dell’immobile, tornato nella disponibilità dell’Ente solo cinque anni fa. A rispondere è stato un solo raggruppamento temporaneo di imprese composto, composto inizialmente da cinque imprese, poi ridotte a quattro per la rinuncia di una. La concessione prevede un canone mensile di 300 euro oltre Iva, esclusi gli oneri dovuti per l’occupazione di suolo pubblico e il concessionario dovrà garantire l’apertura dell’attività commerciale almeno nel periodo dall’1 maggio al 30 settembre. La durata della concessione sarà di 9 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 9 anni.

Il raggruppamento di imprese aggiudicatario, costituito da Tecno edil srl” (impresa mandataria), “Delta impianti srl”, “Megara metalli srl”, “So good drink & food di C.F.” (imprese mandanti), tutte di Augusta, è stato denominato “Palco della musica” in quanto nel progetto di riqualificazione del Comune è stato inserito anche il vicino palco della musica, anch’esso in condizioni di degrado da anni e che da tempo è transennato.