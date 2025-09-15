Augusta, al via i lavori di riqualificazione della ex Cappella di Gesù e Maria

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione nell’area che un tempo ospitava la ex Cappella di Gesù e Maria, uno degli spazi simbolici del centro storico di Augusta. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ha sottolineato come l’intervento rappresenti un passo concreto nel percorso di valorizzazione urbana.

“Un nuovo cantiere per una nuova area che presto diventerà una piccola piazza a servizio della città” – ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando l’importanza di restituire alla comunità un luogo fruibile e accogliente.

Il progetto prevede la trasformazione dello spazio oggi in disuso in una piccola piazza pubblica, con arredi urbani e aree pedonali che mirano a migliorare la vivibilità e a incentivare la socialità. L’amministrazione comunale punta, così, a restituire centralità ad angoli storici del territorio, spesso dimenticati ma ricchi di valore identitario.

L’apertura del cantiere rappresenta anche un segnale di attenzione verso la rigenerazione urbana, in linea con gli altri interventi già avviati sul fronte della valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale della città.