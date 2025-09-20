Augusta, al via i lavori di manutenzione straordinaria su alcune importanti arterie stradali

Ad Augusta presto alcune strade cittadine che da decenni non ricevevano interventi di manutenzione saranno completamente ri-asfaltate. A comunicarlo è stato il sindaco Giuseppe Di Mare, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria, per un totale di circa 150mila euro.

I tratti interessati dai lavori comprendono Via Citrus, dalla Via Saluta a Corso Sicilia, la traversa tra Via De Roberto e Via La Torre, Via De Gasperi, da Via Turati a Via Gramsci, Via Catania, dal Viale Italia al civico n° 29, Via Mondello, tra Lungomare Rossini e Via Trieste, e Via Boccaccio, dal civico n° 14 al civico n° 30.

“Si tratta di interventi attesi da decenni”, ha spiegato il sindaco Di Mare. “Presto queste strade saranno ri-asfaltate, garantendo maggiore sicurezza ai residenti e a tutti coloro che le percorrono quotidianamente”.