Augusta, al via i lavori di manutenzione delle strade ex Ina Casa: da oggi stop alla circolazione veicolare

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di ripristino del manto stradale della strade ex Ina Casa, nella zona del Sacro Cuore, alla Borgata e già da oggi scatta il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, nelle strade interessate e per tutta la durata dei lavori. Lo fa sapere l’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Carrabino che ha inviato atto di indirizzo al comando di Polizia municipale affinché disponesse il divieto che, come da ordinanza, sarà valido fino al 6 settembre.

“Ho chiesto altresì che si valuti il senso unico di marcia dalla via monsignor Alfredo Garsia e in uscita da via Giuseppe La Ferla – ha aggiunto Carrabino – Tutta la nuova toponomastica del complesso sarà installata al termine dei lavori unitamente alla segnaletica orizzontale e verticale”.

Per poter effettuare i lavori le strade, che da anni si trovano in condizioni di assoluto degrado, con vistose buche presenti sull’asfalto, nei mesi scorsi sono state cedute dall’Istituto autonomo case popolari, che ne era la proprietaria, al Comune che ha redato un apposito progetto di circa 100 mila euro. Nei giorni scorsi è avvenuta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico “Sl Infrastrutture” di Modica, (Rg) che ha offerto un ribasso del 25,8288% e quindi per un importo lavori di 57.861 euro. Nelle scorse settimane, inoltre, la giunta con apposita delibera ha assegnato dei nomi alle strade.