Augusta, al via i lavori della “casetta dell’acqua” alla Borgata

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per realizzare anche ad Augusta un distributore automatico di acqua microfiltrata e sterilizzata denominato “casa dell’acqua” in piazza Fontana, alla Borgata, destinata all’erogazione e alla vendita direttamente al consumatore finale di acqua prelevata dall’acquedotto pubblico.

“Si tratta, come in molti ricorderanno, di una iniziativa della passata amministrazione che aveva curato il bando di assegnazione alla ditta appaltatrice che poi aveva proceduto con l’ideazione dell’impianto e la sua progettazione. Siamo quindi estremamente felici che si stia finalmente portando a termine la realizzazione dell’opera”– fa sapere il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Augusta che ricorda che dalla “casetta dell’acqua” gli augustani potranno attingere le risorse idriche ad un prezzo molto basso rispetto alle normali bottiglie vendute nei supermercati, con l’ulteriore vantaggio di non creare il rifiuto plastico del contenitore.

La ditta “Fonte nuova” che si è aggiudicata la gara si è, infatti, impegnata ad applicare come prezzi di vendita 4 centesimi al litro per l’acqua naturale microfiltrata e 6 per quella gasata. In fase di gara ha, inoltre, offerto altre tipologie di acqua da erogare, per le quali ha applicato lo stesso sconto del 33,26% sul prezzo massimo ammissibile di 9 centesimi al litro, impegnandosi ad erogare al prezzo massimo di 6 centesimi al litro anche acqua osmotizzata naturale e gasata, acqua alcalina e ultrafiltrata. Tutti i prezzi di vendita al pubblico non potranno essere modificati per i primi 4 anni.

Inoltre nell’area della Borgata, “oltre all’impianto, per la fruizione della cittadinanza nascerà anche una piccola area ludica”- ha sottolineato su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua.