Augusta, al via i lavori del terminal container al porto: oggi la consegna ufficiale

Avrà la durata di 3 anni e mezzo e costerà 175.000.000 euro al lordo del ribasso realizzare il terminal container al porto di Augusta. Oggi nella sede dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale si è svolta la cerimonia di consegna dei lavori alla presenza del Governatore siciliano Nello Musumeci, di Giancarlo Cancelleri sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dei sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare e di Melilli Giuseppe Carta.

Il progetto prevede l’ampliamento dei piazzali esistenti all’interno del porto commerciale di Augusta, mediante la realizzazione di un nuovo terminal container nell’area che si trova al di sotto della linea ferroviaria Siracusa-Catania, a nord delle banchine esistenti con la previsione di creazione di un nuovo scalo per la movimentazione dei contenitori. Il nuovo terminal sarà costituito da tre banchine operative, per uno sviluppo totale di circa 600 metri e predisposizione delle strutture per installazione di idonee gru per lo scarico e da un piazzale, con portate di 4 t/mq, con estensione di circa 115.000 mq. Verrà realizzato anche un canale di interscambio tra le saline del fiume Mulinello ed il mare, a tutela del bene paesaggistico ambientale delle saline.

“La consegna dei lavori del nuovo terminal container ad Augusta – ha dichiarato il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina, insieme ai lavori di ripristino della nuova darsena nel porto di Catania, costituiscono una pietra miliare per il nostro Ente che prevede di posarne parecchie altre nei prossimi anni. I porti non si fermano e chi ha il compito di governarli e gestirli deve stare al passo con i tempi e le esigenze degli operatori, del marcato e del territorio”.

“Oggi si presenta un progetto importante, il tema rimane sempre quello: possiamo giocare un ruolo chiave nel Mediterraneo nei prossimi 10 anni? O la Sicilia deve continuare a restare la terzultima regione italiana per Pil? – si è chiesto il presidente della Regione Nello Musumeci- se si riuscisse a fare diventare la marginalità rispetto al continente ne europeo centralità è chiaro che diventiamo competiti. Non è possibile che il porto di Augusta, nato come militare che si è trasformato come mercantile che debba caratterizzare per quasi il 90% come attività petrolifera, Augusta è la Sicilia orientale in abbinamento con Catania, le merci che arrivano dal canale di Suez debbono sbarcare qui. Ecco perchè è una corsa contro il tempo. Lei presidente Di Sarcina ha davanti una sfida immane, non sarà lasciato da solo, per il ruolo anche se marginale dal Governo regionale”.

“Giornata importante oggi, con una grande comunione di intenti tra ministero, governo nazionale e regionale si avvia una nuova fase che abbiamo voluto fortemente perché – ha affermato Cancelleri- Augusta rientra all’interno di una strategia dei porti nazionali. In questa fase c’è una montagna di denaro che ha bisogno di persone e progetti seri per poter essere spesi nella maniera più giusta per dare sviluppo al territorio. Su Augusta il governo nazionale sta facendo anche interventi collaterali che si coniugano con quello che l’ Autorità portuale sta mettendo in essere, come la possibilità di togliere la ferrovia dal centro cittadino e dall’altra parte collegheremo anche il porto con la ferrovia. Augusta è finalmente al centro di una strategia nazionale dei porti”.

“Siamo contenti per l’aria che si respira, confermata oggi da un risultato importante che è soprattutto merito di tutto lo staff dell’Adsp – ha detto il sindaco Di Mare- Siamo fiduciosi, spesso sentiamo dire che il porto ha grandi potenzialità sono sicuro che insieme, in un momento difficilissimo per la nostra provincia riuscire a fare buone cose per il nostro territorio”.

Presenti anche il senatore del Movimento 5 stelle Pino Pisani e il vicepresidente della commissione Trasporti Paolo Ficara, il comandante di Mari Sicilia contrammiraglio Andrea Cottini ha sottolineato “le sinergie che in questo momento ci sono nel porto di Augusta fra tutte le istituzioni, compresa la Marina militare sono veramente eccellenti e stanno producendo degli effetti che vedremo nel futuro, come il terzo ponte per Augusta, il terzo pozzo per fornire l’acqua all’Autorità portuale e la cessione all’ Adsp dell’ex foresteria”.

Una sinergia questa rimarcata anche dal presidente del Consiglio comunale Marco Stella che ha parlato di giornata storica: “non manca più niente, abbiamo un’Autorità portuale finalmente nel pieno della sua operatività, la disponibilità del governo regionale e le parole del sottosegretario Cancelleri alla presenza del senatore Pisani e dell’onorevole Ficara, veramente una partecipazione straordinaria trasversale, che prescinde dalle posizioni politiche e che pone Augusta al centro dell’attenzione”.