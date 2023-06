Augusta, al via i festeggiamenti della Madonna delle Stella maris

Al via oggi la festa della Madonna della Stella Maris, organizzata in collaborazione con la Capitaneria di porto, l’amministrazione comunale, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e il Comitato del welfare. Alle 19, al porticciolo turistico, sarà celebrata una messa per tutti i marittimi del mondo, soprattutto quelli che subiscono i gravi effetti della guerra. Presiederà padre Bruno Ciceri, già responsabile mondiale della Stella maris, animerà la messa il gruppo “Yblea music” e la corale “Note in armonia”. A chiusura della celebrazione seguirà l’atto di affidamento dei naviganti a Maria e la benedizione dei natanti presenti nel porticciolo e la premiazione degli anziani del mare. Alle 20,15 nel piazzale del porticciolo si terrà la sagra del mare con l’evento “Verso … il mare”, declamazione di poesie di autori augustani, curata da Angela Scatà.

Si potrà anche assistere allo spettacolo folkloristico a cura del Gruppo “Ciauru di Sicilia”, diretto dal maestro Mariacatena Valastro, ad un concerto lirico, a cura del maestro Marco Zarbano e visitare la mostra marinara curata dalla confraternita dei pescatori “Sant’ Andrea” e la mostra degli ex-voto della confraternita dei ‘Filuari’ Maria santissima Annunziata, con degustazione del pesce.

Domani 4 giugno alle 11 nella chiesa di Sant’Andrea, sarà celebrata una messa delle confraternite marinare, Sant’Andrea e Maria SS. Annunziata. Alle 18 con partenza dalla vecchia darsena, si terrà la processione in mare della Madonna “Stella Maris”, la benedizione del mare e delle navi e al suono del silenzio di ordinanza, verrà lanciata una corona in memoria di tutti i caduti del mare.

Alle 19 la Madonna sarà accolta alla nuova darsena e collocata accanto al barcone del naufragio di migranti del 18 aprile 2015 a cura dell’amministrazione, del comitato del 18 aprile e della Stella maris. Seguiranno gli interventi di padre Angelo Saraceno, di alcuni testimoni per la vita e alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica in memoria dei caduti del naufragio 18 aprile e di tutti i caduti del mare, perché il loro sacrificio non sia vano. Animerà la messa il gruppo liturgico della parrocchia di san Giuseppe Innografo. Chiuderà le celebrazioni un omaggio a Maria, a cura del soprano Francesca Ussia, accompagnata dal pianistaGiuseppe Licata.