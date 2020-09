Augusta, al via domani le lezioni al terzo comprensivo Todaro e in alcuni plessi del primo Principe Di Napoli

Prima campanella domani mattina per gli alunni del terzo istituto comprensivo Todaro della Borgata e per i due plessi di via Dessiè e dei “Cappuccini” del primo comprensivo Principe Di Napoli che non hanno, fino ad oggi, ripreso le lezioni dopo la fine del lockdown, come invece la maggior parte degli altri plessi, anche perché seggi elettorali per il referendum di domenica e lunedì.

Domani gli ingressi saranno scaglionati e alla Todaro della primaria entreranno in classe le quinte alle 8:15 e le quarte alle 9:15, le seconde alle 9 e le terze medie alle 8, il primo gruppo Infanzia di 4 e 5 anni entrerà alle 8 e il secondo gruppo alle 9:40, per poi proseguire nei giorni a seguire per le altre classi fino a che sabato 26 settembre saranno presenti tutti gli studenti che questa settimana, eccezionalmente, andranno a scuola anche di sabato. Le lezioni proseguiranno poi fino a venerdì 2 ottobre quando si interromperanno di n uovo per l’insediamento dei nuovi seggi elettorali in vista delle amministrative del 4 e 5 ottobre.

Intanto al plesso centrale di via Gramsci della Todaro si sono svolti i lavori per l’adeguamento dei presidi di sicurezza a seguito alla pandemia del covid 19. “Finalmente si sono riaperti i battenti non solo con molta speranza ma anche con nuovi arredi. – fa sapere la dirigente scolastica Rita Spada- I banchi monoposto, le mascherine, le visiere e tutti i vari dispositivi di protezione sono stati consegnati, o perlomeno in parte. In questo sistema di assemblaggio, di organizzazione, di incontri, di attese e di speranze si colloca in maniera lodevole l‘intervento della Protezione civile di Augusta che ha dato un supporto significativo per lo sgombero di tutti i banchi non più utilizzati. Per questo ringraziamo questi uomini così disponibili che hanno prestato la loro opera di volontariato per il bene della comunità scolastica. Ricordiamo che la Protezione civile è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi”.

Oggi, invece, sono riprese regolarmente le lezioni, già iniziate lo scorso 14 settembre, in quei plessi del 4 comprensivo Costa della Borgata e del secondo Corbino di Monte Tauro, sospese da sabato perchè impegnate nel referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in quanto seggi elettorali. I locali sono stati tutti puliti e sanificati anche nel rispetto delle normative sanitarie anticovid da una ditta affidataria del Comune.