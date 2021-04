Augusta, al via domani la campagna vaccinale nella chiesa di San Giuseppe Innografo

Al via domani, alle 9, nella chiesa di San Giuseppe Innografo la campagna vaccinale frutto dell’intesa tra la Conferenza episcopale siciliana e l’assessorato regionale della Salute.

La parrocchia di Monte Tauro ha, infatti, messo a disposizione i propri locali per la somministrazione di vaccini anti Covid AstraZeneca a cittadini di età compresa fra i 69 ed i 79 anni, ricevendo l’adesione di 28 persone che si sono prenotate in questi giorni per ricevere il siero. Un numero un po’ al di sotto delle aspettative a cui si aggiungeranno anche gli insegnanti, il personale scolastico e coloro che, appartenendo allo stesso target di età, si erano già prenotati per fare il vaccino lo stesso giorno alla palestra della scuola Polivalente della Borgata, scelta per la somministrazione del siero AstraZeneca dall’Asp.

Tutti sono già stati avvisati dal distretto di Augusta che sta gestendo questa sede vaccinale che, eccezionalmente per domani, sarà dunque spostata alla parrocchia di San Giuseppe Innografo in modo da ottimizzare tempi e personale.