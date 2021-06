Augusta, al via da oggi la “Ztl” a Brucoli, solo per il fine settimana

Al via oggi la “Ztl”, la regolamentazione temporanea della circolazione nella frazione marinara di Brucoli che rimane in vigore solo il sabato e la domenica fino al 25 luglio. Lo prevede la nuova ordinanza di polizia municipale firmata dal comandante dei vigili urbani facente funzioni Maria Concetta Boschetto, nominata temporaneamente da qualche giorno per urgenti esigenze funzionali al posto dell’ex comandante Angelo Carpanzano, che ha lasciato l’incarico prima della scadenza naturale e in attesa dell’espletamento della procedura di interpello tra gli stessi dipendenti del comando di corso Sicilia.

Il divieto di sosta e transito è in vigore, dunque, ogni sabato e domenica, dalle 19 a mezzanotte in via Libertà, nel tratto compreso tra la traversa per Campolato basso e piazza san Nicola, tra la seconda traversa lato ovest che conduce a Campolato basso e in via Augusta nel tratto compreso tra via Nuova e via Libertà. Dalle 19, 30 alle 24 è vietato transitare con i mezzi anche in via Nuova eccetto per i residenti.

Anche questa volta l’associazione culturale “Brucoli aveva richiesto la “Ztl” ma fino al 29 agosto, ed è probabile che per il mese di agosto verrà emanata un’altra ordinanza ad hoc per il periodo più caldo dell’estate, magari anche estendendola a più giorni della settimana. Le automobili possono sempre essere parcheggiate nell’area di sosta gratuita che si trova all’ingresso del borgo.

Intanto ieri l’assessore Rosario Costa ha fatto sapere che è stata effettuata una pulizia totale dell’ingresso del borgo e straordinaria dei mastelli per la differenziata da parte di Megarambiente. “Inoltre, in sinergia con i ristoratori, sono stati creati box in legno per i mastelli dei rifiuti in legno per migliorare il decoro urbano sul borgo e a breve saranno installate due nuove fiorire in piazza San Nicola”– ha aggiunto