Augusta, al via da oggi anche la vendita non alimentare nei due mercati all’aperto

Da oggi riprende anche la vendita di prodotti non alimentari nei due mercati cittadini, sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e della sicurezza per ambulanti ad acquirenti.

Le bancarelle di abiti ed oggetti vari si potranno trovare tutti i giorni in piazza Maestri del lavoro, al centro storico fino ad un massimo di 13 posteggi ed altrettanti riservati agli alimenti, in Borgata invece nel pizzale nord di via Buozzi monteranno solo il lunedì, mercoledì e venerdì mattina mentre la vendita di frutta, ortaggi ed altri alimenti avverrà nei giorni pari, ovvero il martedì, giovedì e sabato mattina. Se dovessero rimanere liberi posteggi tutti i giorni ed in qualsiasi mercato saranno sorteggiati tra i presenti sia alimentari che non.

Si sta ancora discutendo, invece, su come organizzare il mercato settimanale del giovedì, che si è sempre svolto nelle due aree di via Buozzi.