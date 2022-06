Augusta, al via campagna antincendio con taglio dell’erba: si inizia dal plesso “Laface” del Corbino

Inizierà oggi il servizio di messa in sicurezza antincendio con il sistema taglia/fuoco e scerbatura di molte aree pubbliche della città per prevenire ed evitare incendi che nel periodo estivo possono diffondersi con facilità creando danni a persone e cose. Si partirà da Monte Tauro e dal plesso “Laface” del secondo istituto comprensivo Corbino, un’altra squadra in contemporanea lavorerà sotto il viadotto nei pressi dell’istituto superiore Ruiz e del cosiddetto “campo bianco”, ma gli interventi saranno effettuati tutti i quartieri e in diverse aree della periferia augustana.

Ad effettuare il servizio è la ditta “Garden Center” di Augusta, che insieme ad altre 9 ditt e- di cui due non ammesse – ha risposto alla manifestazione di interesse del Comune per un importo di quasi 40 mila euro e ha offerto il ribasso del 48%, aggiudicandoselo per la somma di 20.744,88 euro. Le attività di prevenzione incendi aree comunali dovranno essere effettuate in quindici giorni feriali, e consistono nel diserbo meccanico e/o fascia tagliafuoco (ampiezza minima metri 10) e/o pulizia ciglio stradale con il relativo smaltimento a discarica del materiale delle aree comunali.

Lo fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica che invita “tutti i cittadini proprietari di terreni a mantenerli puliti da sterpaglie rovi o vegetazione secca in quanto possibili fonti di incendi così come disposto da ordinanza sindacale del 4 maggio scorso, ricordando che la mancata osservanza sarà sanzionata secondo la norma prevista – aggiunge -. L’ importante sforzo messo in campo non può e non deve essere vanificato da negligenze di tutti noi. La stagione estiva si preannuncia molto calda favorendo il rischio incendi, la tempestiva comunicazione di eventuali pericoli va segnalata immediatamente agli organi di competenza, così che si possa intervenire prontamente: Vigili del fuoco 115, Vigili urbani 0931512288, Protezione civile 3669917606, corpo forestale regionale 1515, Carabinieri 112, Polizia di stato 113, Guardia di Finanza 117, Guardia Costiera 1530”.