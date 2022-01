Augusta, al via al secondo comprensivo Corbino il progetto “Racchette per la scuola” per i bambini della scuola primaria

Ha preso il via nelle scorse settimane al secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta, diretto da Maria Giovanna Sergi, il progetto “Racchette per la scuola” rivolto ai bambini della scuola primaria e svolto in collaborazione con il Nuovo circolo tennis Augusta.

Il progetto persegue diversi dei traguardi per lo sviluppo delle competenze dell’alunno al termine della scuola primaria, in particolare l’ acquisizione della consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti; la sperimentazione di una pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva; la sperimentazione, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, di diverse gestualità tecniche; il rispetto dei criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi, con trasferimento di tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico; la comprensione, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, del valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Entusiasta la risposta dei piccoli alunni che hanno aderito al progetto – i cui referenti sono il maestro federale di tennis Leonardo Panarello e le docenti Paola Simonetti e Alessandra Morbelli – e che al suo termine prevede l’organizzazione di una manifestazione finale nell’impianto sportivo. Durante la manifestazione saranno premiati gli alunni che hanno partecipato.