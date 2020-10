Augusta, al via al Ruiz la prima lezione del percorso di “Biologia con curvatura biomedica”

Si è svolta nell’aula magna del secondo istituto superiore Arangio Ruiz e ha avuto come tema “I tessuti epiteliali” la prima lezione del percorso di “Biologia con curvatura biomedica” tenuto dalla docente Loredana Di Mare, referente per la scuola del progetto scelta dal Miur, insieme ad altre tre scuola della provincia, per attivare il nuovo corso di studi. Trenta gli studenti delle terze del liceo scientifico delle Scienze applicate che hanno seguito la lezione in presenza, gli altri docenti di Scienze individuate dalla dirigente scolastica sono Antonia Riera, Palmino Moschitto e Veronica Mazzei.

Gli studenti in modalità online avranno poi modo di approfondire ulteriormente gli argomenti trattati grazie alle lezioni tenute da esperti individuati dal presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Maddeddu: Giampiero Castelli per Dermatologia, Emilia Cotzia per Ematologia, Fabio Scandurra per Cardiologia, Salvatore Piccione per Ortopedia e Mariano Caldarella per Medicina dello Sport. Antonio La Ferla sarà invece il referente del progetto per l’Ordine.

Sono previste 150 ore di lezione nell’arco di tre anni scolastici impartite in parte dagli insegnanti di Scienze e in parte dai medici indicati dall’Ordine provinciale di Siracusa. L’obiettivo è orientare gli studenti nella scelta delle facoltà universitaria e consolidare inoltre le competenze in ambito scientifico e biomedico.

Le 50 ore annuali saranno suddivise in quattro moduli didattici, l’apparato tegumentario, l’apparato muscolo-scheletrico, il tessuto sanguigno e il sistema linfatico e l’apparato cardiovascolare, più 10 ore di attività laboratoriali. Alla fine di ogni modulo gli studenti dovranno svolgere un test il cui esito farà parte della valutazione curriculare.

“Il dipartimento di Scienze è orgoglioso di offrire ai suoi studenti questa preziosa opportunità e si augura di poter contribuire, anche grazie a questo progetto, ad una offerta formativa sempre più al passo coi tempi e proiettata verso le esigenze occupazionali future del nostro paese”– ha commentato la docente Di Mare, soddisfatta la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina che ringrazia il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Siracusa per la disponibilità, viste le difficoltà relative all’emergenza covid-19, ad effettuare comunque le lezioni seppur on line.