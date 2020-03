Augusta, al Ruiz si festeggia (online) il “Pigreco-day” Giornata internazionale della matematica

Si festeggia online oggi “Pi-day” il giorno dedicato alla costante matematica più famosa al mondo, diventata a partire da questo anno Giornata internazionale della matematica per volonta’ dell’Unesco. Cosi’ nell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 che impone a tutti di avere un grande senso di responsabilita’ e di restare a casa gli studenti dell’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, , impegnati nella formazione a distanza e nonostante la sospensione delle attività didattiche a causa del Covid-19, giocheranno online in diretta skype su Kahoot trascorrendo un paio d’ore spensierate sempre restando a casa a suon di numeri, “lontano ma vicini” per iniziativa del Dipartimento di Matematica del Ruiz, guidato dalla referente e animatore digitale Isabella Cassarino, che intende così festeggiare la giornata, promossa dal Miur, per sensibilizzare le scuole e le istituzioni sull’importanza della Matematica e a promuovere iniziative didattiche sempre migliori in materia.

L’ iniziativa in onore del Pi Greco nasce nel 1988, da un’idea del fisico Larry Shaw. La scelta del 14 marzo non è stata casuale: infatti se si scrive la data in inglese si ottiene 3/14, ovvero quel 3.14 con cui siamo stati abituati ad approssimare il pi greco sin dalle elementari. Inoltre il 14 marzo è anche la data di nascita di un genio della matematica e della fisica, Albert Einstein. Il Pi greco sta a ricordare che “Mathematics is everywhere”, la matematica è dappertutto, il tema 2020 della Giornata internazionale della matematica e non serve solo per calcolare l’area e la circonferenza di un cerchio, ma è usato nel calcolo delle probabilità, per simulare l’efficacia di un farmaco, per calcolare la probabilità che una certa malattia si diffonda, nelle proiezioni dell’andamento delle azioni in borsa.