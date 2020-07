Augusta, al Ruiz sarà avviato il programma di apprendistato scuola-lavoro con Enel: il bando scade il 15 luglio

Riparte per il prossimo anno scolastico 2020/2021 all’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz il programma di formazione in apprendistato scuola-lavoro nato dalla collaborazione tra i ministeri dell’Istruzione dell’Università, del Lavoro e delle Politiche sociali ed Enel. E’ rivolto a 15 studenti, del quarto anno degli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, che saranno selezionati tra 60 partecipanti attraverso un test ed un colloquio attitudinale e che seguiranno un percorso biennale suddiviso tra studio e lavoro in azienda.

Gli studenti avranno l’opportunità di avviare un rapporto di lavoro come apprendisti Enel durante il percorso scolastico, così da anticipare la formazione necessaria per conseguire la qualifica professionale per operare in azienda. Si tratta di un modello formativo già sperimentato con successo a partire dal 2014 in 17 istituti tecnici di altrettante regioni e che per l’anno scolastico 2020/2021, vedrà coinvolta, in base ai prevedibili fabbisogni occupazionali, la provincia di Siracusa e in particolare l‘ istituto megarese.

Possono presentare la loro candidatura, entro il 15 luglio, gli studenti che hanno frequentato il terzo anno degli istituti tecnici del settore Tecnologico, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Elettrotecnica o Elettronica o Automazione) insistenti nel bacino territoriale e, limitatamente alle sedi in cui non risultano sufficienti candidature dell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, potranno presentare la candidatura studenti anche degli istituti tecnici del Settore Tecnologico, indirizzo Meccanica e meccatronica.

Il bando si trova sul sito della scuola, inoltre giovedì 16 luglio alle 16.30, nell’ aula magna, verrà presentato il programma durante una conferenza alla presenza di Girolamo Mineo e Massimo Zangrando, rispettivamente responsabile personale Enel Lazio e Sicilia ed e-distribuzione Siracusa e Ragusa e della dirigente scolastica del Ruiz, Maria Concetta Castorina.