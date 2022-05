Augusta, al Ruiz ritorna il progetto teatrale “Giustizia e mito” con le “Troiane” di Euripide

E’ ripreso all’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz il teatro della legalità “Giustizia e mito”, il progetto teatrale che attinge al mondo classico per riportare in scena vicende di vita sempre attuali.

Coinvolti gli studenti di tutti i quattro indirizzi di studio che, seguiti dalle docenti Giusi Lisi, regista della tragedia, Cettina Baffo, Giusy Panessidi e Matilde Di Grande, declinano la legalità con il genere narrativo della tragedia che, ponendo l’accento sugli interrogativi fondamentali dell’esistenza, racconta le vicende psicologiche e drammatiche dell’interiorità dell’animo umano.

La tragedia scelta quest’anno è le “Troiane” di Euripide e sarà rappresentata il primo giugno alla XXVI edizione del Festival internazionale del Teatro classico dei giovani al teatro greco di Palazzolo Acreide, organizzato dalla Fondazione Inda dopo due anni di stop a causa dell’emergenza da covid 19 e che inizia oggi pomeriggio. Euripide offre una straordinaria occasione per riflettere, e purtroppo mai come adesso, sulla guerra di ogni tempo che vede perpetrare angherie e prevaricazioni tra vincitori e vinti, usurpatori e vittime, soprattutto tra i più deboli, le donne e i bambini, che subiscono in silenzio, che non hanno più voce per gridare.

“Dopo due anni – dichiara la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – ritorneremo a recitare in pubblico, facendo rivivere un antico dramma sul meraviglioso palcoscenico del teatro greco di Akrai. I nostri ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero nella cornice di quella che è la più importante rassegna di teatro classico dedicata ai giovani nel panorama nazionale e internazionale”.

Infatti l’ultima partecipazione del Ruiz al Festival dei giovani di Palazzolo Acreide risale al 2 giugno del 2019, quando gli studenti del settore economico dell’ istituto portarono in scena la tragedia ” Le Baccanti” di Euripide.