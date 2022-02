Augusta, al Ruiz progetto sperimentale con il dipartimento di Ingegneria e Architettura dell‘ università di Catania

Una piattaforma web di consultazione dei dati raccolti da porre al servizio del territorio. È questo l’obiettivo degli studenti dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz che hanno concluso il progetto Por- Fse “La tecnologia al servizio del territorio: rilievo dello stato di conservazione di edifici strategici per il territorio”, svolto in collaborazione con il Dicar, il dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’ università di Catania.

Il progetto, infatti, rientra nell’ambito di un accordo programmatico tra il Ruiz e il Dicar per una collaborazione in chiave orientativa all’interno della quale gli studenti possano potenziare le loro competenze confrontandosi con il mondo del lavoro.

Gli alunni coivolti frequentano il liceo delle Scienze applicate e l‘ istituto tecnico settore tecnologico e hanno svolto attività laboratoriali per la gestione ed il controllo del territorio attraverso tecniche sofisticate di rilevazione con laser, scanner, termografia e mappature con sistema Gis. Guidati dagli esperti esterni Giuseppe Mussumeci e Michele Mangiameli, dell’esperto interno Angelo Santacroce e dei tutor interni Gaaetana Rizzotti, Tiziana Coppola, Alessandra Aloisi e Carmelo Siena gli studenti hanno creato un laboratorio mobile in cui mettere a disposizione del territorio le competenze acquisite nel corso degli studi, dialogando in chiave digitale con ingegneri, architetti, archeologi, paesaggisti, conservatori e geometri con lo scopo di monitorare e salvaguardare il patrimonio culturale presente in Sicilia

Il percorso infatti è stato arricchito da visite guidate nei siti di interesse storico delle città di Augusta, Ragusa, Noto, Palazzolo, Catania e Lentini.

Soddisfatta la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina: “La nostra è una scuola che si caratterizza per una forte vocazione al territorio e grazia alla preziosa collaborazione con il Dicar, abbiamo potuto offrire ai nostri alunni un’ impareggiabile esperienza formativa e di orientamento“.