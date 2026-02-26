Augusta, al Ruiz l’internazionalizzazione continua con un nuovo programma

L’Istituto d’Istruzione Superiore ” Gaetano Arangio Ruiz” riafferma la sua vocazione europea. Si è infatti conclusa lo scorso 22 febbraio la prima fase del Programma Trans’Alp, un’iniziativa di mobilità internazionale che ha trasformato la classe 3AT del Settore Economico in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva e scambio interculturale.

Il progetto ha visto come protagonista il giovane studente francese Antoine Capizzi, che per tre settimane ha varcato ogni giorno i cancelli del Ruiz. Integrandosi perfettamente con i compagni italiani, Antoine ha vissuto un’esperienza di “immersione totale”: non solo tra i banchi di scuola, ma anche nel cuore della cultura e della quotidianità italiana, ospite della famiglia dello studente Alvaro Acebes Sanchez.

​Il Programma Trans’Alp si distingue per la sua formula basata sulla reciprocità. Per un periodo massimo di quattro settimane, gli studenti vivono la vita dei loro coetanei d’oltralpe, frequentando le lezioni negli istituti partner e sviluppando competenze linguistiche e di autonomia che solo un’esperienza individuale può offrire.

​Dietro il successo di questo scambio c’è una solida sinergia tra il Ruiz e il Lycée du Granier di La Ravoire. Un traguardo raggiunto grazie alla visione della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, e all’impegno del team docente.

​Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Paola Moroni, referente dell’internalizzazione e del programma, alla prof.ssa Rosamaria Cipriano, docente di Francese, e al referente francese Jean–Paul Sbriglio, figure chiave nel tessere questa trama di relazioni internazionali.

Ma il percorso non si ferma qui. Mentre Antoine è rientrato in Francia con un bagaglio colmo di nuovi ricordi e legami, è il turno dell’Italia di varcare il confine.Alvaro è infatti partito alla volta di Chambéry, dove sarà ospite della famiglia di Antoine e frequenterà le lezioni al Lycée du Granier. Per Alvaro inizia ora la stessa avventura di scoperta e crescita, a conferma che per il Ruiz l’istruzione non ha confini.