Augusta, al Ruiz lezione con la Polizia postale su uso consapevole del web e lotta al cyberbullismo

Per la prima volta si è svolta sul web sia per le restrizioni legate al Covid, ma anche per dimostrare concretamente come usare in maniera corretta la rete attraverso la rete stessa una lezione per gli studenti dell’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” e la Polizia postale di Catania.

Gli alunni delle prime in modalità telematica hanno così potuto ascoltare Letterio Freni, direttore tecnico della Polizia postale di Catania, che ha risposto ai dubbi e alle loro domande sull’uso consapevole del web e sulla lotta al cyberbullismo sensibilizzandoli sull’importanza di un approccio corretto e consapevole alla rete e sottolineando l’uso spesso improprio e superficiale dei social network, con scarsa o nulla conoscenza dei reati in cui si può incorrere pubblicando immagini e dati personali di terzi.

Attraverso delle slide sono stati affrontati argomenti quali la pedofilia digitale, le truffe informatiche, i reati di diffamazione, la violazione della privacy e il cyberbullismo, quest’ultimo molto diffuso nelle piattaforme di gioco on line ma anche negli apparentemente innocui gruppi Whatsapp. Per questo un ruolo fondamentale è demandato ai genitori che devono osservare l’approccio alla rete dei propri figli, per cogliere eventuali segnali anomali.

Il direttore tecnico della Polizia postale etnea ha, inoltre, ha sottolineato come occorre sempre denunciare reati simili anche attraverso un’applicazione chiamata “Youpol”, che permette all’utente di interagire direttamente con la Polizia di stato, trasmettendo in tempo reale messaggi ed immagini.

Da tanti anni il Ruiz, con il lavoro dei docenti Marco Cannarella e Rosanna Bellistri, collabora con la Polizia postale, l’attività rientra nell’ambito dell’Educazione alla legalità e del piano annuale di Educazione civica e ha come obiettivo quello di educare i ragazzi alla sicurezza in rete nonchè di prevenire il cyberbullismo.