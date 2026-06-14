Augusta, al Ruiz la storia locale sale in cattedra

Si è concluso giovedì 4 giugno il percorso di Formazione Scuola Lavoro intitolato “La Sicilia e Augusta nelle due guerre mondiali”, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi quinte del Settore Economico dell’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Un itinerario di alto valore didattico e culturale, realizzato grazie alla sinergica e preziosa collaborazione con la sezione di Augusta di Archeoclub d’Italia.

Attraverso un ricco programma di incontri, testimonianze e visite sul campo, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire la storia del proprio territorio, riscoprendo eventi, luoghi e memorie che hanno segnato profondamente la comunità locale tra il primo e il secondo conflitto mondiale.

La prima parte del percorso, incentrata sulla Grande Guerra, ha offerto agli studenti uno sguardo inedito su aspetti storici spesso trascurati dai manuali scolastici. I ragazzi hanno potuto beneficiare degli approfondimenti storici dell’avv. Piero Monticchio, presidente del CSSMA e della ricostruzione della storia del celebre Hangar di Augusta, curata dal prof. Ilario Saccomanno, presidente dell’associazione Hangar Team. Di grande impatto sono state le riflessioni sul ruolo e sulle proteste delle donne in Sicilia, proposte dalla scrittrice Ester Rizzo, così come l’analisi psicologica e sociale legata alle ferite invisibili dei cosiddetti “scemi di guerra”. Il modulo si è arricchito con una riflessione sul Milite Ignoto e sulla “Madre d’Italia”, culminata nella visita al monumento di piazza Castello.

La seconda parte del progetto ha invece proiettato gli studenti nel vivo del secondo conflitto mondiale, toccando con mano i luoghi simbolo della memoria cittadina. Grazie alla guida dell’avv. Antonello Forestiere, gli alunni hanno approfondito la storia della Regia Marina e visitato il Museo della Piazzaforte. Emozionante e diretta è stata la testimonianza del sig. Elio Cannavò sulla ricostruzione dei bombardamenti del 1943 ad Augusta e Brucoli, a cui è seguita la visita alla casamatta del Trotylon. Il percorso si è infine chiuso con un focus sulla straordinaria figura di don Paolo Liggeri, curato dalla prof.ssa Pina Romeo.

La riuscita di questo progetto è il frutto di un grande lavoro di squadra. Un plauso speciale va alla prof.ssa Mariada Pansera, tutor aziendale e presidente di Archeoclub Augusta, colonna portante dell’iniziativa, alla socia Lucia Fichera per la preziosa collaborazione, e ai tutor scolastici del “Ruiz”, la prof.ssa Stefania Anfuso e il prof. Paolo Trigilio, che hanno guidato gli studenti lungo tutto il percorso. Un sentito ringraziamento va a tutti gli esperti che, con competenza e generosità, hanno trasformato ogni incontro in un’autentica occasione di apprendimento. Si ringraziano inoltre il signor Mimmo Di Franco, per l’ospitalità presso il Circolo filantropico Umberto I, e il signor Domenico Collorafi, segretario del CSSMA, per la costante disponibilità.

Soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica del “Ruiz”, prof.ssa Maria Concetta Castorina, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa connettersi al territorio per offrire agli studenti un’occasione di crescita autentica e consapevole. Ringrazio calorosamente Archeoclub, tutti gli esperti e i docenti tutor che hanno accompagnato i nostri ragazzi in questo viaggio nella memoria. Riscoprire la storia di Augusta e della Sicilia non significa solo studiare il passato, ma fornire ai nostri futuri diplomati gli strumenti critici e civici per comprendere il presente e diventare cittadini migliori, custodi consapevoli delle proprie radici.”