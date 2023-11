Augusta, al Ruiz conferenza del Kiwanis per conoscere il campione di volo D’Arrigo

Attraverso le pagine del libro “Al di là delle nuvole. Sulle ali del mio Angelo” di Giusy D’Arrigo gli studenti del Ruiz hanno potuto conoscere la vita del fratello dell’autrice, il campione mondiale di volo libero Angelo D’Arrigo, scomparso prematuramente nel 2006 a 44 anni. L’occasione è arrivata dalla conferenza che si è svolta nell’aula magna dell’istituto superiore, promossa dal Kiwanis nella quale gli studenti delle quarte hanno incontrato Giusy D’Arrigo, esponente di fama internazionale dell’art design e dell’arte funzionale ecosostenibile.

La conferenza, curata dal governatore del club service Paolo Russotto e dalla referente per l’Educazione alla salute del Ruiz, Marinella Strazzulla, ha visto partecipare come relatori lo psicologo delle emergenze Salvo Cannavà e Marco Amico, pilota di parapendio e di deltaplano e allievo di Angelo D’Arrigo.

La scrittrice e i relatori hanno instillato nei ragazzi grande curiosità e ammirazione nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita a superare sfide sempre nuove, dimostrando come sia possibile vincere le proprie paure e gli ostacoli che la vita ci pone con determinazione e forza di volontà, realizzando ciò che ai più potrebbe apparire impossibile. Attraverso le parole della sorella gli studenti del Ruiz, infatti, hanno potuto conoscere un grande sportivo, ma anche uno scienziato appassionato della natura e dell’ambiente, che si è impegnato nell’attività di salvaguardia di alcune specie di uccelli in via di estinzione dei quali è riuscito a garantire la conservazione.

Emozionanti i video proposti così come le letture di passi scelti dell’opera da parte degli studenti Alessia Riera e Angelo Zuppello (4AL), Alessandro Zammitti (4BL), Sarah Firrincieli (4AT), Domenico La Rosa e Corrado Maggio (4AE), a cura delle docenti di Lettere delle classi coinvolte. Un libro, con la prefazione dell’artista Giuse Rogolino e la presentazione del capitano Ultimo, che narra non solo le esperienze di vita e artistiche della scrittrice in relazione al rapporto con l’amato fratello, ma si fa anche portavoce di messaggi di alto profilo sociale soprattutto tra le nuove generazioni e il cui ricavato andrà in parte a finanziare un progetto dell’Unicef.