Augusta, al mercato del “giovedi” oggi in vendita solo alimentari

Sarà ammessa oggi al mercato settimanale del “giovedì” solo la vendita dei prodotti alimentari. Lo dispone un’ordinanza sindacale firmata ieri pomeriggio dal primo cittadino Peppe Di Mare come ulteriore misure straordinarie e urgenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nel territorio del Comune di Augusta, sentita l’ Asp di Siracusa per le vie brevi e visto che nonostante le attuali limitazioni il numero dei casi non diminuisce.

Il provvedimento è in vigore solo per oggi, gli operatori mercatali dovranno attenersi alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita, di usare mascherine e guanti, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e rispettare il distanziamento.

Intanto i contagi continuano ad aumentar se pur in maniera più ridotta rispetto agli ultimi giorni e sono fermi ai 181 postivi di ieri.